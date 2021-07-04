شؤون فلسطينية

أبو العردات: استهداف الشرعية بقيادة الرئيس استهداف للمشروع الوطني

أبو العردات: استهداف الشرعية بقيادة الرئيس استهداف للمشروع الوطني
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، أمين سر "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، إن استهداف الشرعية الفلسطينية والقيادة الوطنية، هو استهداف للمشروع الوطني .

وأضاف عبر تلفزيون فلسطين، ان منظمة التحرير هي البيت الجامع والممثل الشرعي والوحيد لكافة أبناء شعبنا في الوطن والشتات، وستنتصر على كل المؤامرات التي تستهدف قضيتنا ومشروعنا الوطني.

وشدد أبو العرادات على أن المخيمات في لبنان أكدت دعمها والتفافها حول الرئيس محمود عباس، رأس الشرعية، المؤتمن على الثوابت الوطنية.

وحذر من الاستثمار الحاقد في الدم الفلسطيني، مؤكدا أن شعبنا الفلسطيني يعي مسألة الاستهداف للقيادة وحركة "فتح".

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