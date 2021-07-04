"فتح" تؤكد استمرار كافة فعاليات المقاومة الشعبية في بيتا

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر إقليم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في نابلس محمد حمدان، اصرار الحركة على الاستمرار في كافة فعاليات المقاومة الشعبية في بلدة بيتا جنوب نابلس، حتى إزالة كافة البيوت المتنقلة "كرافانات" التابعة للمستوطنين، واجتثاثهم من البؤرة الاستيطانية المقامة على جبيل صبيح، رافضا في السياق توجه الاحتلال لإقامة معبد ديني في المكان.وأضاف حمدان، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد، ان حركة "فتح" ستواصل نشاطها على الارض في بلدة بيتا، وكافة الأراضي المهددة بالاستيلاء والاستيطان في كل محافظات الوطن.