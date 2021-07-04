الاحتلال يقتحم خربة حمصة في الأغوار وتشرع بتصوير خيام المواطنين

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، وشرعت بتصوير خيام المواطنين.وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة، وشرعت بتصوير المساكن والخيام والبركسات التي تم بناؤها بعد عملية الهدم الأخيرة.يذكر أن خربة حمصة الفوقا تعرضت للهدم ست مرات منذ أواخر العام المنصرم وبداية العام الجاري، ولاقتحامات يومية، حيث تهدد سلطات الاحتلال سكانها بالتهجير القسري.