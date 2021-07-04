دولي

ارتفاع الإصابات الخطيرة بالطفرة الهندية من (كورونا) في إسرائيل

ارتفاع الإصابات الخطيرة بالطفرة الهندية من (كورونا) في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع الإصابات الخطيرة بالطفرة الهندية من فيروس "كورونا"، حيث سجلت خلال الأيام الأخيرة 16 إصابة خطيرة بالفيروس.

وبحسب بيانات الصحة الإسرائيلية، بلغ عدد الإصابات النشطة 2455، بينها 35 إصابة خطيرة و17 مصابا تم وصلهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، وسجلت خلال الثلاثة أسابيع الماضية حالة وفاة واحدة جراء الفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات في إسرائيل منذ بداية الجائحة 6429 حالة وفاة.

وأشارت إلى أنها وسعت من دائرة الفحوصات لاكتشاف كورونا، معربة عن قلقها حيال الارتفاع المتواصل في الإصابات الخطيرة، وكذلك تسجيل المزيد من الإصابات بالفيروس، وتشخيص عشرات من تواجدوا بالخارج بإصابتهم بالطفرة الهندية.

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