شؤون فلسطينية

الخضري يطالب المجتمع الدولي بتشكيل شبكة أمان دولية لدعم (أونروا) خشية تراجع خدماتها الإنسانية

الخضري يطالب المجتمع الدولي بتشكيل شبكة أمان دولية لدعم (أونروا) خشية تراجع خدماتها الإنسانية
رام الله - دنيا الوطن
طالب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار المجتمع الدولي بتشكيل شبكة أمان دولية لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) خشية تراجع خدماتها الإنسانية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وقال الخضري في تصريح صحفي إن تحذيرات الوكالة من احتمالية تأثر الدعم المُقدم لقطاع غزة وكافة اللاجئين في أماكن تواجدهم يتطلب الإسراع في تشكيل الشبكة بما يضمن عدم توقف هذه الخدمات الإنسانية والإغاثية المهمة.

وأكد الخضري أن المساعدات والخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين هي عصب الحياة لهم والمصدر الوحيد المتوفر ولا تحتمل توقفها باعتبارها بالكاد تفي بالاحتياجات الأساسية للاجئين المستفيدين من خدمات الوكالة الدولية داخل فلسطين وخارجها وخاصة في قطاع غزة، الذي يعاني سكانه من معاناة الحصار الإسرائيلي والإغلاق ونسب الفقر والبطالة المرتفعة.

وأشار الخضري إلى دور (أونروا) الإغاثي والإنساني وما تقدمه من خدمات صحية وتعليمية وغذائية في ظل أوضاع استثنائية يعيشها اللاجئين.

وشدد على أن (أونروا) بحاجة لمزيد من الدعم، خاصة في ظل ما يتعرّض له اللاجئين من مخاطر اقتصاديّة كبيرة، حيث الأوضاع الإنسانيّة والمعيشيّة تزداد تفاقماً، وهو ما يتطلب من (أونروا) دور كبير وبارز.

وبين أن استمرار الحصار الإسرائيلي منذ 14 عاماً وتشديده في الفترة الأخيرة له تأثيرات سلبيّة على مجمل الحياة في غزة وكافة القطاعات الاقتصاديّة والمعيشيّة والإنسانيّة والتعليميّة، وعلى واقع اللاجئين بشكلٍ خاص.

وناشد الخضري المانحين الوفاء بأقصى سرعة بتسديد التزاماتهم المالية حتى لا تتعرض (أونروا) لمزيد من الأزمات التي برزت خلال الأشهر السابقة وتم تجاوزها بصعوبة.

وطالب الخضري المؤسسة الدولية ببذل أقصى جهد في عدم المساس بالخدمات المقدمة للاجئين والسعي الحثيث لبلوغ ما يغيث اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون اشد المعاناة.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يهنئ رئيس بيلاروسيا بالعيد الوطني لبلاده

الرئيس عباس يهنئ رئيس بيلاروسيا بالعيد الوطني لبلاده

&#34;الأوقاف&#34; تؤكد على أهمية تحييد المساجد عن المناكفات الحزبية

"الأوقاف" تؤكد على أهمية تحييد المساجد عن المناكفات الحزبية

&#34;الخارجية&#34; تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في إعدام الشهيد محمد حسن

"الخارجية" تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في إعدام الشهيد محمد حسن

بينت: إدخال المنحة القطرية لغزة عبر الحقائب لن نسمح به

بينت: إدخال المنحة القطرية لغزة عبر الحقائب لن نسمح به

عيسى: مطالب الفلسطينيين تطبيق الشرعية الدولية

عيسى: مطالب الفلسطينيين تطبيق الشرعية الدولية

أبوبكر: الاحتلال يمارس جريمة قتل بطيئة بحق الأسير المضرب الغضنفر أبو عطوان

أبوبكر: الاحتلال يمارس جريمة قتل بطيئة بحق الأسير المضرب الغضنفر أبو عطوان

حالة خطوط الكهرباء في قطاع غزة اليوم الأحد

حالة خطوط الكهرباء في قطاع غزة اليوم الأحد

(حرية) يدين قرارات الاحتلال بشأن البؤرة الاستيطانية &#34;إفياتار&#34; المقامة في جبل صبيح

(حرية) يدين قرارات الاحتلال بشأن البؤرة الاستيطانية "إفياتار" المقامة في جبل صبيح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهنئ رئيس بيلاروسيا بالعيد الوطني لبلاده

الرئيس عباس يهنئ رئيس بيلاروسيا بالعيد الوطني لبلاده

الخضري يطالب المجتمع الدولي بتشكيل شبكة أمان دولية لدعم (أونروا) خشية تراجع خدماتها الإنسانية

الخضري يطالب المجتمع الدولي بتشكيل شبكة أمان دولية لدعم (أونروا) خشية تراجع خدماتها الإنسانية

&#34;الخارجية&#34; تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في إعدام الشهيد محمد حسن

"الخارجية" تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في إعدام الشهيد محمد حسن

عيسى: مطالب الفلسطينيين تطبيق الشرعية الدولية

عيسى: مطالب الفلسطينيين تطبيق الشرعية الدولية

أبوبكر: الاحتلال يمارس جريمة قتل بطيئة بحق الأسير المضرب الغضنفر أبو عطوان

أبوبكر: الاحتلال يمارس جريمة قتل بطيئة بحق الأسير المضرب الغضنفر أبو عطوان

حالة خطوط الكهرباء في قطاع غزة اليوم الأحد

حالة خطوط الكهرباء في قطاع غزة اليوم الأحد

(حرية) يدين قرارات الاحتلال بشأن البؤرة الاستيطانية &#34;إفياتار&#34; المقامة في جبل صبيح

(حرية) يدين قرارات الاحتلال بشأن البؤرة الاستيطانية "إفياتار" المقامة في جبل صبيح

الاحتلال يُصادر سيارة ويستدعي صاحبها للتحقيق

الاحتلال يُصادر سيارة ويستدعي صاحبها للتحقيق

منوعات

شاهد: حنان ترك تثير الجدل بارتدائها &#34;البوركيني&#34;

شاهد: حنان ترك تثير الجدل بارتدائها "البوركيني"

بعد إزالة متابعتها للمشاهير.. ما حقيقة اعتزال حلا شيحة وارتدائها الحجاب؟

بعد إزالة متابعتها للمشاهير.. ما حقيقة اعتزال حلا شيحة وارتدائها الحجاب؟

شاهد: طليقة وائل كفوري تصدم المتابعين بقيمة نفقتها.. كم تُقَدر؟

شاهد: طليقة وائل كفوري تصدم المتابعين بقيمة نفقتها.. كم تُقَدر؟

شاهد: &#34;العقيد معتز&#34; يشرح للمرة الأولى سر يلفت أنظار الجمهور

شاهد: "العقيد معتز" يشرح للمرة الأولى سر يلفت أنظار الجمهور

شاهد: شيرين عبدالوهاب تنهار من البكاء &#34;أنا تعبانة&#34;.. ما القصة؟

شاهد: شيرين عبدالوهاب تنهار من البكاء "أنا تعبانة".. ما القصة؟

شاهد: الجمهور يهاجم أحمد سعد بعد ظهوره في المسجد

شاهد: الجمهور يهاجم أحمد سعد بعد ظهوره في المسجد

بعد الأزمة.. شاهد كيف دعمت أصالة شيرين عبدالوهاب

بعد الأزمة.. شاهد كيف دعمت أصالة شيرين عبدالوهاب

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

بعد الفيديوهات الجريئة.. هل وقع الطلاق بين فوز العتيبي وزوجها؟

بعد الفيديوهات الجريئة.. هل وقع الطلاق بين فوز العتيبي وزوجها؟

شاهد: مي العيدان لجمهورها &#34;سامحوني&#34;.. ما القصة؟

شاهد: مي العيدان لجمهورها "سامحوني".. ما القصة؟

عربي

دولة عربية تسجل درجة حرارة تقترب من &#34;الغليان&#34;

دولة عربية تسجل درجة حرارة تقترب من "الغليان"

مصر تعلن عن موعد بدء توفير لقاح (كورونا) المصنع محليا

مصر تعلن عن موعد بدء توفير لقاح (كورونا) المصنع محليا

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) تتخطى الـ1145 وتسجيل 15 وفاة

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) تتخطى الـ1145 وتسجيل 15 وفاة

تونس: غرق 43 مهاجرًا على الأقل جراء انقلاب قارب

تونس: غرق 43 مهاجرًا على الأقل جراء انقلاب قارب