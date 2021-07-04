شؤون فلسطينية

بينت: إدخال المنحة القطرية لغزة عبر الحقائب لن نسمح به

بينت: إدخال المنحة القطرية لغزة عبر الحقائب لن نسمح به
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، رفضه المطلق إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، بنفس الآلية السابقة.

وقال بينت: إن "حقائب الدولارات شيء ورثناه من الحكومة السابقة، ويجب أن ننتهي منه".

وفي سياق آخر، أكد بينت أن "العنف والبالونات ومسيرات الإرباك المختلفة ستقابل بردٍ قاسٍ".

جاء ذلك تعليقًا على قصف جيش الاحتلال لأهداف في قطاع غزة، مساء أمس السبت، مضيفًا: "إن الجيش هاجم الليلة الماضية غزة ردًا على البالونات الحارقة".

وتابع: "إسرائيل مهتمة بالهدوء وليس لدينا مصلحة في إيذاء سكان غزة"، على حد زعمه.

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