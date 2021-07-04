الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و77 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، ظهر يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وأشارت خلال الموجز اليومي لتقرير فيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 12، الخليل 7، بيت لحم 1، نابلس 1، قطاع غزة 56".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 3، ضواحي القدس 1، قطاع غزة 220".ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 5 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 11 مريضاً.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 516,404 بينهم 372,076 تلقوا الجرعتين من اللقاح.