شؤون فلسطينية

الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و77 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و77 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، ظهر يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت خلال الموجز اليومي لتقرير فيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 12، الخليل 7، بيت لحم 1، نابلس 1، قطاع غزة 56".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 3، ضواحي القدس 1، قطاع غزة 220".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 5 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 11 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 516,404 بينهم 372,076 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يهنئ رئيس بيلاروسيا بالعيد الوطني لبلاده

الرئيس عباس يهنئ رئيس بيلاروسيا بالعيد الوطني لبلاده

الخضري يطالب المجتمع الدولي بتشكيل شبكة أمان دولية لدعم (أونروا) خشية تراجع خدماتها الإنسانية

الخضري يطالب المجتمع الدولي بتشكيل شبكة أمان دولية لدعم (أونروا) خشية تراجع خدماتها الإنسانية

&#34;الأوقاف&#34; تؤكد على أهمية تحييد المساجد عن المناكفات الحزبية

"الأوقاف" تؤكد على أهمية تحييد المساجد عن المناكفات الحزبية

&#34;الخارجية&#34; تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في إعدام الشهيد محمد حسن

"الخارجية" تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في إعدام الشهيد محمد حسن

بينت: إدخال المنحة القطرية لغزة عبر الحقائب لن نسمح به

بينت: إدخال المنحة القطرية لغزة عبر الحقائب لن نسمح به

عيسى: مطالب الفلسطينيين تطبيق الشرعية الدولية

عيسى: مطالب الفلسطينيين تطبيق الشرعية الدولية

أبوبكر: الاحتلال يمارس جريمة قتل بطيئة بحق الأسير المضرب الغضنفر أبو عطوان

أبوبكر: الاحتلال يمارس جريمة قتل بطيئة بحق الأسير المضرب الغضنفر أبو عطوان

حالة خطوط الكهرباء في قطاع غزة اليوم الأحد

حالة خطوط الكهرباء في قطاع غزة اليوم الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهنئ رئيس بيلاروسيا بالعيد الوطني لبلاده

الرئيس عباس يهنئ رئيس بيلاروسيا بالعيد الوطني لبلاده

الخضري يطالب المجتمع الدولي بتشكيل شبكة أمان دولية لدعم (أونروا) خشية تراجع خدماتها الإنسانية

الخضري يطالب المجتمع الدولي بتشكيل شبكة أمان دولية لدعم (أونروا) خشية تراجع خدماتها الإنسانية

&#34;الخارجية&#34; تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في إعدام الشهيد محمد حسن

"الخارجية" تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في إعدام الشهيد محمد حسن

عيسى: مطالب الفلسطينيين تطبيق الشرعية الدولية

عيسى: مطالب الفلسطينيين تطبيق الشرعية الدولية

أبوبكر: الاحتلال يمارس جريمة قتل بطيئة بحق الأسير المضرب الغضنفر أبو عطوان

أبوبكر: الاحتلال يمارس جريمة قتل بطيئة بحق الأسير المضرب الغضنفر أبو عطوان

حالة خطوط الكهرباء في قطاع غزة اليوم الأحد

حالة خطوط الكهرباء في قطاع غزة اليوم الأحد

(حرية) يدين قرارات الاحتلال بشأن البؤرة الاستيطانية &#34;إفياتار&#34; المقامة في جبل صبيح

(حرية) يدين قرارات الاحتلال بشأن البؤرة الاستيطانية "إفياتار" المقامة في جبل صبيح

الاحتلال يُصادر سيارة ويستدعي صاحبها للتحقيق

الاحتلال يُصادر سيارة ويستدعي صاحبها للتحقيق

منوعات

شاهد: حنان ترك تثير الجدل بارتدائها &#34;البوركيني&#34;

شاهد: حنان ترك تثير الجدل بارتدائها "البوركيني"

بعد إزالة متابعتها للمشاهير.. ما حقيقة اعتزال حلا شيحة وارتدائها الحجاب؟

بعد إزالة متابعتها للمشاهير.. ما حقيقة اعتزال حلا شيحة وارتدائها الحجاب؟

شاهد: طليقة وائل كفوري تصدم المتابعين بقيمة نفقتها.. كم تُقَدر؟

شاهد: طليقة وائل كفوري تصدم المتابعين بقيمة نفقتها.. كم تُقَدر؟

شاهد: &#34;العقيد معتز&#34; يشرح للمرة الأولى سر يلفت أنظار الجمهور

شاهد: "العقيد معتز" يشرح للمرة الأولى سر يلفت أنظار الجمهور

شاهد: شيرين عبدالوهاب تنهار من البكاء &#34;أنا تعبانة&#34;.. ما القصة؟

شاهد: شيرين عبدالوهاب تنهار من البكاء "أنا تعبانة".. ما القصة؟

شاهد: الجمهور يهاجم أحمد سعد بعد ظهوره في المسجد

شاهد: الجمهور يهاجم أحمد سعد بعد ظهوره في المسجد

بعد الأزمة.. شاهد كيف دعمت أصالة شيرين عبدالوهاب

بعد الأزمة.. شاهد كيف دعمت أصالة شيرين عبدالوهاب

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

بعد الفيديوهات الجريئة.. هل وقع الطلاق بين فوز العتيبي وزوجها؟

بعد الفيديوهات الجريئة.. هل وقع الطلاق بين فوز العتيبي وزوجها؟

شاهد: مي العيدان لجمهورها &#34;سامحوني&#34;.. ما القصة؟

شاهد: مي العيدان لجمهورها "سامحوني".. ما القصة؟

عربي

دولة عربية تسجل درجة حرارة تقترب من &#34;الغليان&#34;

دولة عربية تسجل درجة حرارة تقترب من "الغليان"

مصر تعلن عن موعد بدء توفير لقاح (كورونا) المصنع محليا

مصر تعلن عن موعد بدء توفير لقاح (كورونا) المصنع محليا

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) تتخطى الـ1145 وتسجيل 15 وفاة

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) تتخطى الـ1145 وتسجيل 15 وفاة

تونس: غرق 43 مهاجرًا على الأقل جراء انقلاب قارب

تونس: غرق 43 مهاجرًا على الأقل جراء انقلاب قارب