الاحتلال يُصادر سيارة ويستدعي صاحبها للتحقيق

رام الله - دنيا الوطنصادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأحد، سيارة الأسير المقدسي المحرر ماجد الجعبة، بينما كان يقودها في منطقة باب الساهرة بالقدس المحتلة.وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، أمجد أبو عصب: "إنّه على الرغم من ارتفاع درجة حرارة الطقس، إلا أنّ عناصر جنود الاحتلال أصروا على مصادرة سيارة المحرر الجعبة، وإنزال زوجته وطفله في الشارع".وأضاف أبو عصب، أنّ قوات الاحتلال سلمت الجعبة كتاب استدعاء للتحقيق معه يمثل صباح يوم الأحد، أمام ضابط التحقيق فيما يسمى بغرف (4) بمعتقل "المسكوبية" غربي القدس.وأشار إلى أنّ الأسرى المحررين يتعرضون لمضايقات متواصلة من سلطات الاحتلال تستهدف استقرارهم وأعمالهم.وتعرض المحرر الجعبة، في وقت سابق، لسلسة من الإجراءات الظالمة، أبرزها إبعاده عن القدس والمسجد الأقصى، منعه من السفر، إلغاء التامين الصحي الخاص به وبأفراد اسرته، اعتقاله في عدة مناسبات احتلالية، الحبس المنزلي، وإجراءات أخرى.كما اعتقل الجعبة عدة مرات؛ وأمضى ما يزيد عن 6 سنوات داخل سجون الاحتلال، وفي كل اعتقال كانت التهم الموجهة له تتعلق بالمسجد الأقصى.