أولمرت يدعو لإخضاع نتنياهو وأسرته لفحصٍ نفسي

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن فريق الدفاع عن رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت، تقدم بطلب لمحكمة الصلح في "تل أبيب"، السماح بإخضاع عائلة بنيامين نتنياهو لفحصٍ نفسي من قبل طبيب مختص يتم اختياره من خلال المحكمة.وأشار الإعلام الإسرائيلي، إلى أن الطلب جاء خلال تقييم فريق الدفاع عن أولمرت مذكرة دفاع أمام المحكمة التي تنظر في قضية رفعها نتنياهو وعائلته ممثلة بزوجته سارة وابنه يائير، ضد أولمرت بعد أن وصفهم الأخير بأنهم يعانون من مرض عقلي خلال مقابلة مع قناة عبرية.وحسب ما أوردته القناة الـ13، أوضح فريق الدفاع، أن طلبه جاء لإثبات حقيقة ما قاله، وأنه يجب عليهم الخضوع لهذا الفحص، مشيرًا إلى أن سارة نتنياهو خضعت من قبل لرعاية صحية نفسية في مؤسسات طبية مختلفة، وأن ما قاله أولمرت ليس ازدراءً بل وصفًا لحالة الأشخاص الذين يستحقون العلاج المناسب.وبيّن الفريق أن تصريحات أولمرت تعكس الواقع حول وضع نتنياهو وعائلته، وأنه تحدث عن رأيه بحسن نية ومن منطلق قلقه الحقيقي على مصير إسرائيل في ظل حكم نتنياهو حينها.وأفاد بأن أولمرت يملك أساسًا معقولًا بأن نتنياهو وابنه يائير تلقيا علاجًا نفسيًا مسبقًا، وأن هناك احتمالًا معقولًا بأنهما مصابان بمرض عقلي، مشيرًا إلى أن هناك ارتباط وراثي للعديد من الاضطرابات النفسية.