الشعبية: ندعو السلطة لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي والتوقف عن هذا النهج العقيم

رام الله - دنيا الوطناستنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ما أسمته "إقدام الأجهزة الأمنية الفلسطينية على اعتقال المحامي مهند كراجة المدير التنفيذي لمجموعة محامون من أجل العدالة وثلاثة ناشطين من أمام مبنى محكمة رام الله صباح اليوم احتجاجاً على احتجاز السلطة بعض الناشطين، داعيةً إلى إطلاق سراحهم فوراً والتوقف عن هذا النهج العقيم والضار".وفي بيان وصل "دنيا الوطن" اعتبرت الجبهة أن "استهداف السلطة للمحامين بعد مسلسل طويل من الاعتداءات على المعارضين والنشطاء وتوسيع الاعتقالات بحقهم على خلفية التعبير عن الرأي والحق في التظاهر السلمي والاحتجاج على سياسة الاعتقالات السياسية والتنكيل والقمع، تصعيد جديد من جانب السلطة وأجهزتها الأمنية، يؤكد بأن السلطة لا تريد التخلي عن هذا النهج.وشددت، على ضرورة تعزيز الضغط الوطني والشعبي على السلطة لإلزامها بوقف انتهاكاتها واحترام حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر، والتوقف عن الملاحقات والاعتقالات بحق المعارضين.