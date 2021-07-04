الزراعة بغزة: لحوم الأضاحي متوفرة بالأسواق وبأسعار مناسبة

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الزراعة في قطاع غزة: إن لحوم الأضاحي متوفرة في الأسواق وبأسعار مناسبة، متوقعةً أن تكون نسبة الإقبال عليها جيدة هذا العام.وذكر المتحدث باسم الوزارة أدهم البسيوني، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) أن الكميات المتوفرة من الأضاحي في الأسواق تقدر بـ 15 ألف رأس من العجول، و20 ألف رأس من الأغنام.وأفاد البسيوني بأن أسعار الأضاحي لهذا العام تعتمد على الطلب والعرض في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن الأسعار تبقى ضمن الحدود الاعتيادية دون حدوث استغلال أو رفع أي معدل عن التسويق العام.وحذر أنه في حال تم رفع الأسعار عن معدل التسويق العام، فإن الجهات المختصة ستتابع مع الوزارة لأخذ الإجراءات المطلوبة بحق المخالفين.وأشار البسيوني إلى أن المؤسسات الخيرية تساهم بشكل فاعل في تحقيق الطلب على الأضاحي داخل قطاع غزة.وأكد أن الوزارة تبذل جهودا من أجل الحفاظ على سلامة المواطن، من خلال متابعة طواقمها للمزارع والمسالخ من خلال فرض الحجر الزراعي على الأضاحي منذ دخولها عبر (معبر كرم أبو سالم) باستخدام أدوات التعقيم المعمول بها، وحجزها في المحجر الصحي، وأخذ عينات الدم منها، ومتابعة الأوضاع الصحية للأضاحي.