شؤون فلسطينية

طالع عدد وفيات وإصابات (كورونا) في قطاع غزة

طالع عدد وفيات وإصابات (كورونا) في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة و56 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الصحة موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، انها اجرت 506 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت خلالها 56 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعافى 220 حالة جديدة.

وأضافت: "يوجد 2 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية".

وقالت: اجمالي تراكمي للمصابين 114692 اصابة، اجمالي الحالات النشطة 2046 حالة، اجمالي المتعافين 111577 حالة، اجمالي الوفيات 1069 حالة وفاة، اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 57 حالة، و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 40 حالة.

وحول التطعيمات، كشفت الصحة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي لـ 103600 شخصا، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 75897 شخصا.

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