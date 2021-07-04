أول تعقيب من حركة "حماس" على القصف الإسرائيلي لغزة الليلة الماضية

رام الله - دنيا الوطنعقّبت حركة حماس، اليوم الأحد، على قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مواقع في قطاع غزة، خلال الليلة الماضية.وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم: "إنّ القصف الإسرائيلي على غزة ما هو إلا محاولات صهيونية بائسة لفرض معادلات جديدة على المقاومة".وأضاف برهوم، أنّ هذه السياسات الصهيونية لن ترهب شعبنا ولا مقاومته الباسلة ولن تثنيه عن مواصلة مسيرته ومقاومته بشتى الأشكال والوسائل دفاعًا عن أرضه ومقدساته وانتزاع حقوقه.وحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التبعات والنتائج المترتبة على استمرار التصعيد، متابعًا بقوله: "إننا نثق بحكمة وقدرة المقاومة الفلسطينية الباسلة وفي مقدمتها كتائب القسام في كيفية التعامل مع هذا العدو وإرباك ساحته، والعمل على حماية شعبنا والدفاع عنه وكسر إرادة المحتل".من جانبه، أكّد الناطق باسم حركة حماس ، حازم قاسم، في أول تعقيب بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية أهدافًا في غزة، على أنّ "الاحتلال سيفشل في تغيير المعادلات".واعتبر قاسم، في تصريح صحفي، أنّ "‏القصف الصهيوني على غزة، محاولة فاشلة لوقف سعي شعبنا لاسترداد حقوقه، ومحاولة بائسة لترميم صورته التي مزقها سيف القدس".وذكر أنّ "شعبنا ومقاومته ‏سيواصلون نضالهم المشروع لانتزاع حقهم بالعيش بحرية وكرامة برغم آلة البطش الصهيونية"، مشدّدًاعلى أنّ "‏الاحتلال سيفشل - كما في كل مرة - في تغيير المعادلات أو فرض الوقائع".