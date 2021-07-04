شؤون فلسطينية

أول تعقيب من حركة "حماس" على القصف الإسرائيلي لغزة الليلة الماضية

أول تعقيب من حركة "حماس" على القصف الإسرائيلي لغزة الليلة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
عقّبت حركة حماس، اليوم الأحد، على قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مواقع في قطاع غزة، خلال الليلة الماضية.

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم: "إنّ القصف الإسرائيلي على غزة ما هو إلا محاولات صهيونية بائسة لفرض معادلات جديدة على المقاومة".

وأضاف برهوم، أنّ هذه السياسات الصهيونية لن ترهب شعبنا ولا مقاومته الباسلة ولن تثنيه عن مواصلة مسيرته ومقاومته بشتى الأشكال والوسائل دفاعًا عن أرضه ومقدساته وانتزاع حقوقه.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التبعات والنتائج المترتبة على استمرار التصعيد، متابعًا بقوله: "إننا نثق بحكمة وقدرة المقاومة الفلسطينية الباسلة وفي مقدمتها كتائب القسام في كيفية التعامل مع هذا العدو وإرباك ساحته، والعمل على حماية شعبنا والدفاع عنه وكسر إرادة المحتل".

من جانبه، أكّد الناطق باسم حركة حماس ، حازم قاسم، في أول تعقيب بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية أهدافًا في غزة، على أنّ "الاحتلال سيفشل في تغيير المعادلات".

واعتبر قاسم، في تصريح صحفي، أنّ "‏القصف الصهيوني على غزة، محاولة فاشلة لوقف سعي شعبنا لاسترداد حقوقه، ومحاولة بائسة لترميم صورته التي مزقها سيف القدس".

وذكر أنّ "شعبنا ومقاومته ‏سيواصلون نضالهم المشروع لانتزاع حقهم بالعيش بحرية وكرامة برغم آلة البطش الصهيونية"، مشدّدًاعلى أنّ "‏الاحتلال سيفشل - كما في كل مرة - في تغيير المعادلات أو فرض الوقائع".

أخبار ذات صلة

الشعبية: ندعو السلطة لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي والتوقف عن هذا النهج العقيم

الشعبية: ندعو السلطة لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي والتوقف عن هذا النهج العقيم

الزراعة بغزة: لحوم الأضاحي متوفرة بالأسواق وبأسعار مناسبة

الزراعة بغزة: لحوم الأضاحي متوفرة بالأسواق وبأسعار مناسبة

طالع عدد وفيات وإصابات (كورونا) في قطاع غزة

طالع عدد وفيات وإصابات (كورونا) في قطاع غزة

الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل واقتحامات في القدس

الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل واقتحامات في القدس

حكومة الاحتلال تتعهد بإصدار تصاريح بناء مستوطنات

حكومة الاحتلال تتعهد بإصدار تصاريح بناء مستوطنات

الهدمي يشارك في مراسم تنصيب النائب البطريركي للسريان الكاثوليك في القدس

الهدمي يشارك في مراسم تنصيب النائب البطريركي للسريان الكاثوليك في القدس

مصرع شاب بصعقة كهربائية في قرية بير الباشا جنوب جنين

مصرع شاب بصعقة كهربائية في قرية بير الباشا جنوب جنين

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل واقتحامات في القدس

الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل واقتحامات في القدس

الهدمي يشارك في مراسم تنصيب النائب البطريركي للسريان الكاثوليك في القدس

الهدمي يشارك في مراسم تنصيب النائب البطريركي للسريان الكاثوليك في القدس

مصرع شاب بصعقة كهربائية في قرية بير الباشا جنوب جنين

مصرع شاب بصعقة كهربائية في قرية بير الباشا جنوب جنين

شاهد: طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة

شاهد: طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة

الداخلية بغزة تنشر ملحقاً بكشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر غداً الأحد

الداخلية بغزة تنشر ملحقاً بكشف "تنسيقات مصرية" للسفر غداً الأحد

شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال في بلدة قصرة جنوب نابلس

شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال في بلدة قصرة جنوب نابلس

الاقتصاد بغزة: استمرار اغلاق معبر (كرم أبو سالم) سيؤدي لتوقف المصانع وتضخم البطالة

الاقتصاد بغزة: استمرار اغلاق معبر (كرم أبو سالم) سيؤدي لتوقف المصانع وتضخم البطالة

مسيرة جماهيرية حاشدة في الخليل دعما للرئيس ونصرة للأسرى المضربين عن الطعام

مسيرة جماهيرية حاشدة في الخليل دعما للرئيس ونصرة للأسرى المضربين عن الطعام

منوعات

شاهد: طليقة وائل كفوري تصدم المتابعين بقيمة نفقتها.. كم تُقَدر؟

شاهد: طليقة وائل كفوري تصدم المتابعين بقيمة نفقتها.. كم تُقَدر؟

شاهد: &#34;العقيد معتز&#34; يشرح للمرة الأولى سر يلفت أنظار الجمهور

شاهد: "العقيد معتز" يشرح للمرة الأولى سر يلفت أنظار الجمهور

شاهد: شيرين عبدالوهاب تنهار من البكاء &#34;أنا تعبانة&#34;.. ما القصة؟

شاهد: شيرين عبدالوهاب تنهار من البكاء "أنا تعبانة".. ما القصة؟

شاهد: الجمهور يهاجم أحمد سعد بعد ظهوره في المسجد

شاهد: الجمهور يهاجم أحمد سعد بعد ظهوره في المسجد

بعد الأزمة.. شاهد كيف دعمت أصالة شيرين عبدالوهاب

بعد الأزمة.. شاهد كيف دعمت أصالة شيرين عبدالوهاب

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

بعد الفيديوهات الجريئة.. هل وقع الطلاق بين فوز العتيبي وزوجها؟

بعد الفيديوهات الجريئة.. هل وقع الطلاق بين فوز العتيبي وزوجها؟

شاهد: مي العيدان لجمهورها &#34;سامحوني&#34;.. ما القصة؟

شاهد: مي العيدان لجمهورها "سامحوني".. ما القصة؟

الجمهور يهاجم شريهان بسبب وقوفها مع حسام حبيب &#34;فسروها خطأ&#34;

الجمهور يهاجم شريهان بسبب وقوفها مع حسام حبيب "فسروها خطأ"

نقابة الموسيقيين تقاضي هاني شاكر.. ما السبب؟

نقابة الموسيقيين تقاضي هاني شاكر.. ما السبب؟

عربي

دولة عربية تسجل درجة حرارة تقترب من &#34;الغليان&#34;

دولة عربية تسجل درجة حرارة تقترب من "الغليان"

مصر تعلن عن موعد بدء توفير لقاح (كورونا) المصنع محليا

مصر تعلن عن موعد بدء توفير لقاح (كورونا) المصنع محليا

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) تتخطى الـ1145 وتسجيل 15 وفاة

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) تتخطى الـ1145 وتسجيل 15 وفاة

تونس: غرق 43 مهاجرًا على الأقل جراء انقلاب قارب

تونس: غرق 43 مهاجرًا على الأقل جراء انقلاب قارب