الهدمي يشارك في مراسم تنصيب النائب البطريركي للسريان الكاثوليك في القدس

رام الله - دنيا الوطنشارك وزير شؤون القدس فادي الهدمي، ممثلا عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مراسم تنصيب المطران مار يعقوب أفرام سمعان، نائبا بطريركيا على النيابة البطريركية السريانية الكاثوليكية في القدس والأراضي المقدسة والأردن.وجرت المراسم التي ترأس فيها البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الأنطاكي، قداسا في كنيسة مار توما الرسول بالقدس، بحضور حشد من رجال الدين ودبلوماسيين وأبناء الكنيسة.ونقل الهدمي الى الحضور تحيات الرئيس وتمنياته للمطران سمعان بالتوفيق في مهامه، وقال: لقد ظلت مدينة القدس طوال عقود طويلة رمزا للتعددية الدينية والثقافية، ورمزا للمحبة والسلام والإنسانية، وقبلة للمؤمنين من مختلف الديانات، وكانت على الدوام بوتقة إيمانية تنصهر فيها الثقافات وتذوب فيها الفوارق الدينية والإثنية والعرقية، وأصبحت أعمق وأعظم تعبيرا عن الوحدة الإنسانية.وأضاف: لقد امتاز شعبنا في عموم فلسطين على الدوام بتسامحه الديني والأخوة الإسلامية-المسيحية التاريخية على هذه الأرض، وغمروها بالحب والسلام والوئام وطغت فيها هويتهم الوطنية، مشيرا إلى أن الهجمة على القدس قد اشتدت تحت أنظار العالم الذي رفع القوة القائمة بالاحتلال إلى مكانة تتمرد فيها على القانون الدولي ولا تلقي بالا للأمم المتحدة وقراراتها وأنظمتها، مشددا على ضرورة التمسك بالوحدة، والتعاضد، وإلى نبذ كل أشكال الفرقة والاختلاف من أجل الوقوف أمام هذه الهجمات الشرسة.وتابع الهدمي: لقد أثبت شعبنا في وقفته في الشيخ جراح وسلوان وباب العامود والمسجد الأقصى وكافة احياء القدس بأنه شعب حي يرفض الظلم والعدوان، وأثبت بأنه بوحدته وتماسكه بكافة أطيافه حصن منيع أمام الغطرسة المستمرة