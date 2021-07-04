شؤون فلسطينية

الهدمي يشارك في مراسم تنصيب النائب البطريركي للسريان الكاثوليك في القدس

الهدمي يشارك في مراسم تنصيب النائب البطريركي للسريان الكاثوليك في القدس
رام الله - دنيا الوطن
شارك وزير شؤون القدس فادي الهدمي، ممثلا عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مراسم تنصيب المطران مار يعقوب أفرام سمعان، نائبا بطريركيا على النيابة البطريركية السريانية الكاثوليكية في القدس والأراضي المقدسة والأردن.

وجرت المراسم التي ترأس فيها البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الأنطاكي، قداسا في كنيسة مار توما الرسول بالقدس، بحضور حشد من رجال الدين ودبلوماسيين وأبناء الكنيسة.

 ونقل الهدمي الى الحضور تحيات الرئيس وتمنياته للمطران سمعان بالتوفيق في مهامه، وقال: لقد ظلت مدينة القدس طوال عقود طويلة رمزا للتعددية الدينية والثقافية، ورمزا للمحبة والسلام والإنسانية، وقبلة للمؤمنين من مختلف الديانات، وكانت على الدوام بوتقة إيمانية تنصهر فيها الثقافات وتذوب فيها الفوارق الدينية والإثنية والعرقية، وأصبحت أعمق وأعظم تعبيرا عن الوحدة الإنسانية.

وأضاف: لقد امتاز شعبنا في عموم فلسطين على الدوام بتسامحه الديني والأخوة الإسلامية-المسيحية التاريخية على هذه الأرض، وغمروها بالحب والسلام والوئام وطغت فيها هويتهم الوطنية، مشيرا إلى أن الهجمة على القدس قد اشتدت تحت أنظار العالم الذي رفع القوة القائمة بالاحتلال إلى مكانة تتمرد فيها على القانون الدولي ولا تلقي بالا للأمم المتحدة وقراراتها وأنظمتها، مشددا على ضرورة التمسك بالوحدة، والتعاضد، وإلى نبذ كل أشكال الفرقة والاختلاف من أجل الوقوف أمام هذه الهجمات الشرسة.

وتابع الهدمي: لقد أثبت شعبنا في وقفته في الشيخ جراح وسلوان وباب العامود والمسجد الأقصى وكافة احياء القدس بأنه شعب حي يرفض الظلم والعدوان، وأثبت بأنه بوحدته وتماسكه بكافة أطيافه حصن منيع أمام الغطرسة المستمرة

أخبار ذات صلة

مصرع شاب بصعقة كهربائية في قرية بير الباشا جنوب جنين

مصرع شاب بصعقة كهربائية في قرية بير الباشا جنوب جنين

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

طالع أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم

طالع أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بقليل

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بقليل

شاهد: طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة

شاهد: طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة

الداخلية بغزة تنشر ملحقاً بكشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر غداً الأحد

الداخلية بغزة تنشر ملحقاً بكشف "تنسيقات مصرية" للسفر غداً الأحد

شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال في بلدة قصرة جنوب نابلس

شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال في بلدة قصرة جنوب نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهدمي يشارك في مراسم تنصيب النائب البطريركي للسريان الكاثوليك في القدس

الهدمي يشارك في مراسم تنصيب النائب البطريركي للسريان الكاثوليك في القدس

مصرع شاب بصعقة كهربائية في قرية بير الباشا جنوب جنين

مصرع شاب بصعقة كهربائية في قرية بير الباشا جنوب جنين

الاقتصاد بغزة: استمرار اغلاق معبر (كرم أبو سالم) سيؤدي لتوقف المصانع وتضخم البطالة

الاقتصاد بغزة: استمرار اغلاق معبر (كرم أبو سالم) سيؤدي لتوقف المصانع وتضخم البطالة

مسيرة جماهيرية حاشدة في الخليل دعما للرئيس ونصرة للأسرى المضربين عن الطعام

مسيرة جماهيرية حاشدة في الخليل دعما للرئيس ونصرة للأسرى المضربين عن الطعام

&#34;التربية&#34;: التزام الشركاء الدوليين بدعم التعليم ضمانة لديمومة التطوير التربوي

"التربية": التزام الشركاء الدوليين بدعم التعليم ضمانة لديمومة التطوير التربوي

العالول: المقاومة الشعبية في بيتا ستتواصل حتى تطهير جبل صبيح من الاحتلال

العالول: المقاومة الشعبية في بيتا ستتواصل حتى تطهير جبل صبيح من الاحتلال

الشرطة تكشف ملابسات حرق منزل في بيت لحم وتقبض على مشتبه بهم

الشرطة تكشف ملابسات حرق منزل في بيت لحم وتقبض على مشتبه بهم

&#34;التربية&#34;: التزام الشركاء الدوليين بدعم التعليم ضمانة لديمومة التطوير التربوي

"التربية": التزام الشركاء الدوليين بدعم التعليم ضمانة لديمومة التطوير التربوي

منوعات

شاهد: مي العيدان لجمهورها &#34;سامحوني&#34;.. ما القصة؟

شاهد: مي العيدان لجمهورها "سامحوني".. ما القصة؟

الجمهور يهاجم شريهان بسبب وقوفها مع حسام حبيب &#34;فسروها خطأ&#34;

الجمهور يهاجم شريهان بسبب وقوفها مع حسام حبيب "فسروها خطأ"

نقابة الموسيقيين تقاضي هاني شاكر.. ما السبب؟

نقابة الموسيقيين تقاضي هاني شاكر.. ما السبب؟

الرعب يسيطر على بوسي شلبي لهذا السبب الغريب

الرعب يسيطر على بوسي شلبي لهذا السبب الغريب

شاهد: زوج هالة صدقي يهدّدها : &#34;مش هارحمك&#34;.. بالتفاصيل

شاهد: زوج هالة صدقي يهدّدها : "مش هارحمك".. بالتفاصيل

شاهد كيف استطاع كريم عبد العزيز لفت الأنظار بعد الترويج لفيلمه الجديد

شاهد كيف استطاع كريم عبد العزيز لفت الأنظار بعد الترويج لفيلمه الجديد

بعد صراع طويل.. شاهد ماذا علقت هالة صدقي على حكم حبس زوجها

بعد صراع طويل.. شاهد ماذا علقت هالة صدقي على حكم حبس زوجها

شاهد كيف مازحت أنغام جمهورها.. &#34;الرجالة مجانين&#34;

شاهد كيف مازحت أنغام جمهورها.. "الرجالة مجانين"

الموت يفجع الوسط الفني المصري.. من فَقَد؟

الموت يفجع الوسط الفني المصري.. من فَقَد؟

شاهد: كيف دعمت أنغام صديقتها شيرين في أزمتها مع حماها

شاهد: كيف دعمت أنغام صديقتها شيرين في أزمتها مع حماها

عربي

دولة عربية تسجل درجة حرارة تقترب من &#34;الغليان&#34;

دولة عربية تسجل درجة حرارة تقترب من "الغليان"

مصر تعلن عن موعد بدء توفير لقاح (كورونا) المصنع محليا

مصر تعلن عن موعد بدء توفير لقاح (كورونا) المصنع محليا

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) تتخطى الـ1145 وتسجيل 15 وفاة

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) تتخطى الـ1145 وتسجيل 15 وفاة

تونس: غرق 43 مهاجرًا على الأقل جراء انقلاب قارب

تونس: غرق 43 مهاجرًا على الأقل جراء انقلاب قارب