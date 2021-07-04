شؤون فلسطينية

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بقليل

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بقليل
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة التي أثرت على البلاد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الجو اليوم الأحد، حارا نسبيا الى حار في معظم المناطق، وحارا جدا في الأغوار، والرياح جنوبية غربية إلى غربية تنشط أحيانا خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلا قي المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر الجو، يوم غدٍ الاثنين، حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق، وحارا جدا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يستمر الجو، يوم الثلاثاء، حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق، وحارا جدا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو حارا في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، أثناء ساعات الذروة، ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

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