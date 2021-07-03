شاهد: إصابة مواطن جراء قصف طائرات الاحتلال عدة أهداف بقطاع غزة
أفادت قناة (الأقصى) الفضائية، بأن مواطناً أصيب، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أرضاً زراعية غرب أبراج الكرامة شمال مدينة غزة.
في السياق، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بصاروخيْن موقعاً للمقاومة الفلسطينية وسط محررة نتساريم جنوب غرب مدينة غزة.
بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "هاجمت طائرات مقاتلات، موخراً موقعاً لإنتاج الأسلحة يتبع لحركة حماس، ومنصة إطلاق صواريخ، ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة".
وأضاف: "سيواصل الجيش الإسرائيلي بقوة على الهجمات من قطاع غزة".
من جانبها، أكدت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن طائرات الاحتلال قصفت عدة أهداف في قطاع غزة، رداً على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف.
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