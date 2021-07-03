شاهد: إصابة مواطن جراء قصف طائرات الاحتلال عدة أهداف بقطاع غزة

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "هاجمت طائرات مقاتلات، موخراً موقعاً لإنتاج الأسلحة يتبع لحركة حماس، ومنصة إطلاق صواريخ، ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة".





وأضاف: "سيواصل الجيش الإسرائيلي بقوة على الهجمات من قطاع غزة".





من جانبها، أكدت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن طائرات الاحتلال قصفت عدة أهداف في قطاع غزة، رداً على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف.