دولي

وسائل إعلام: اشتعال نيران في سفينة شحن إسرائيلية شماليّ المحيط الهندي

وسائل إعلام: اشتعال نيران في سفينة شحن إسرائيلية شماليّ المحيط الهندي
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (الميادين)، عن مصادر وصفتها بـ"الموثوقة"، اليوم السبت، بأن "نيراناً تشتعل في سفينة شحن إسرائيلية في شمالي المحيط الهندي"، مؤكدة أن "السفينة التجارية الإسرائيلية تعرّضت لإصابة بسلاح غير معروف".

وكشفت المصادر، أن السفينة الإسرائيلية كانت راسية في ميناء جدة، قبل انتقالها في اتجاه سواحل الإمارات"، مؤكدة أن" لا أحد أعلن مسؤوليته عن هذا الاستهداف حتى الآن.

ورأت أنّ اللافت أن الحادث يأتي غداة تردُّد أخبار عن اعتداء إسرائيلي بمُسَيّرة غربي طهران.

بدوره، قال تال ليف رام، مراسل صحيفة (معاريف): "السفينة التي تعرضت لهجوم في المحيط الهندي يعتقد أنها مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، وحسب ما هو معلوم فإن مسارها غير متصل بإسرائيل، ولا يوجد على متنها إسرائيليين، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

من جانبه، نقل باراك رافيد، مراسل موقع (واللا)، عن مسؤول إسرائيلي، قوله: "السفينة التي تعرضت للهجوم في المحيط الهندي مملوكة لرجل أعمال "إسرائيلي".

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