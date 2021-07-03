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شؤون فلسطينية

احداها خطيرة.. ثلاث إصابات برصاص الاحتلال في بلدة قصرة جنوب نابلس

احداها خطيرة.. ثلاث إصابات برصاص الاحتلال في بلدة قصرة جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، مساء اليوم السبت، ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في بلدة قصرة جنوب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، بأن الشاب محمد فريد علي حسن في العشرينات من عمره، من قصرة أصيب برصاص الاحتلال في منطقة الصدر، أثناء تواجده على سطح منزله ووصفت اصابته بالخطيرة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف، أن الشابين هلال عبد الغني عودة، وعبد الباسط يوسف حسن، أصيبا برصاص الاحتلال في منطقة الرجل، أثناء تصديهما لهجوم مستوطنين للمنطقة الجنوبية من البلدة، واندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.

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