الاقتصاد بغزة: استمرار اغلاق معبر (كرم أبو سالم) سيؤدي لتوقف المصانع وتضخم البطالة

رام الله - دنيا الوطنقال رامي أبو الريش، مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة، اليوم السبت: "إن معبر كرم أبو سالم يعمل بشكل جزئي، حيث تمنع سلطات الاحتلال دخول المواد الخام للمصانع وبعض البذور والمستلزمات الزراعية.وأضاف أبو الريش: "إن استمرار سياسة الاحتلال بإغلاق المعابر سيؤدي إلى شلل كامل للحركة التجارية والصناعية والزراعية في القطاع".وذكر أن إغلاق المعابر سيؤدي إلى توقف المصانع وإلى تضخم البطالة، مشيرًا إلى أن الخسائر تقدر بملايين الدولارات على مستوى الزراعة ومستوى التجارة.وأوضح أبو الريش، أن هناك بضائع موجودة قبل بدء العدوان الأخير على غزة في ميناء أسدود وفي مخازن في الأراضي المحتلة وهذه تشكل عبئاً على تجار القطاع الخاص لأنهم يدفعون رسوم مخازن، ويدفعون رسوم أرضيات على بقاء البضائع في ميناء أسدود أو في منطقة العوجا.