مسيرة جماهيرية حاشدة في الخليل دعما للرئيس ونصرة للأسرى المضربين عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنشاركت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم السبت، في مسيرة حاشدة، دعما للرئيس محمود عباس، رأس الشرعية الفلسطينية، ونصرة للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وشدد المشاركون في المسيرة التي دعت لها حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوف لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وتفويت الفرصة على كل المتربصين بقضيتنا ومشروعنا الوطني، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.واكدوا أن هذه المسيرة تبعث عدة رسائل بأن حركة "فتح" حامية المشروع الوطني، هي الحاضنة الوطنية لأبناء شعبنا، وترد على كل المزاودين والعابثين بالقضية وصانعي الفتن وأصحاب الأجندات الخارجية، وتجديد البيعة للرئيس عباس، والوفاء للشهداء والأسرى والجرحى.