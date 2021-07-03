دولي

شاهد: تصرف "غير لائق" لبوريس جونسون مع ميركل

شاهد: تصرف "غير لائق" لبوريس جونسون مع ميركل
رام الله - دنيا الوطن
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في موقف "غير لائق" مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال زيارتها الأخيرة إلى لندن.

ويظهر الفيديو كيف غادر جونسون القاعة حيث عقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا، قبل ميركل، التي سارت خلفه مباشرة.

ولفتت الصفحة التي نشرت المقطع عبر "تويتر" إلى أن القنوات الإخبارية الألمانية ذكرت كيف كان جونسون "غير مهذب" و"غير بريطاني"، لأنه لم يسمح لميركل بمغادرة القاعة أولا، بالنظر إلى تقاليد بريطانيا العريقة في احترام البروتوكولات.

وأضافت الصفحة أن "جونسون تماما مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ليس لديه أخلاق"، في إشارة إلى رفض ترامب مصافحة ميركل خلال لقائهما في البيت الأبيض عام 2017.


 


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