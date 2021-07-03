الصحة السعودية: إصابات (كورونا) تتخطى الـ1145 وتسجيل 15 وفاة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 1148 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المسبب لمرض كوفيد-19، فيما تم رصد تعافي 1222 حالة، ووفاة 15 حالة في المملكة، خلال آخر 24 ساعة.ووفقا لإحصاء الصحة السعودية اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 491612 إصابة، من بينها 12199 حالة نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1364 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).في حين أن إجمالي حالات التعافي بلغ 471550 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7863 حالة وفاة.