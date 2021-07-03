السياحة بغزة: لم نصدر أي تحذيرات للمواطنين من السباحة بالبحر

رام الله - دنيا الوطننفت وزارة السياحة والآثار بغزة، اليوم السبت، صحة إشاعة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن "الوزارة تحذر المواطنين من السباحة في بحر غزة، ابتداءً من غد الأحد الموافق 4 يوليو" بالتزامن مع ارتفاع في درجات حرارة الجو.وأكد رياض الأشقر، مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، عدم صحة تلك الإشاعة، مشيرًا إلى أنه لم تُصدر وزارة السياحة أي تحذيرات سابقة من هذا النوع، بحسب وكالة (الرأي).وشدد الأشقر، على أن تلك التحذيرات بخصوص السباحة في البحر ليست من اختصاصات وزارته.