العالول: المقاومة الشعبية في بيتا ستتواصل حتى تطهير جبل صبيح من الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال محمود العالول، نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): "إن المقاومة الشعبية في بلدة بيتا جنوب نابلس ستتواصل حتى تطهير جبل صبيح من المستوطنين وجيش الاحتلال، ورفضا لمحاولة الالتفاف على الجهد الذي قام به أهلها، من خلال تحويل البؤرة الى مدرسة دينية أو غيرها".وأضاف العالول في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت: "إن النجاح الذي تحقق في بيتا بانسحاب المستوطنين من البؤرة الاستيطانية جاء بسبب التضحيات والإصرار على التمسك بالأرض والتشبث بها".وأشار إلى أن المقاومة الشعبية في بيتا تميزت بشكل كبير، وكانت على أوسع نطاق بمشاركة كل أهالي البلدة في المقاومة الشعبية، وهو ما قاد لتسجيل هذا النجاح.