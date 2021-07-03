شؤون فلسطينية

سرحان: نسبة إزالة ركام المباني والأبراج تجاوزت 50% وعملية الاعمار ستبدأ بهذا الوقت

سرحان: نسبة إزالة ركام المباني والأبراج تجاوزت 50% وعملية الاعمار ستبدأ بهذا الوقت
رام الله - دنيا الوطن
أكد ناجي سرحان، وكيل وزارة الاشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، أن نسبة إزالة ركام المباني والابراج السكنية التي دمرها الاحتلال خلال العدوان الأخير، تجاوزت 50%.

وأشار سرحان في تصريحات صحفية له، مساء اليوم السبت، إلى أن عملية إعادة الإعمار ستبدأ بعد إزالة الهدم، بحسب قناة (الأقصى).

يشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت العديد من المنشآت والمباني السكنية والأبراج التي تضم مكاتب صحفية وشركات إعلامية، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

&#34;التربية&#34;: التزام الشركاء الدوليين بدعم التعليم ضمانة لديمومة التطوير التربوي

"التربية": التزام الشركاء الدوليين بدعم التعليم ضمانة لديمومة التطوير التربوي

السياحة بغزة: لم نصدر أي تحذيرات للمواطنين من السباحة بالبحر

السياحة بغزة: لم نصدر أي تحذيرات للمواطنين من السباحة بالبحر

العالول: المقاومة الشعبية في بيتا ستتواصل حتى تطهير جبل صبيح من الاحتلال

العالول: المقاومة الشعبية في بيتا ستتواصل حتى تطهير جبل صبيح من الاحتلال

الشرطة تكشف ملابسات حرق منزل في بيت لحم وتقبض على مشتبه بهم

الشرطة تكشف ملابسات حرق منزل في بيت لحم وتقبض على مشتبه بهم

&#34;التربية&#34;: التزام الشركاء الدوليين بدعم التعليم ضمانة لديمومة التطوير التربوي

"التربية": التزام الشركاء الدوليين بدعم التعليم ضمانة لديمومة التطوير التربوي

قيادي بـ (حماس): عنفوان المقاومة في بيتا أجبر المستوطنين على الانسحاب

قيادي بـ (حماس): عنفوان المقاومة في بيتا أجبر المستوطنين على الانسحاب

بيت لحم: الشرطة تكشف ملابسات حرق منزل وتقبض على مشتبه بهم

بيت لحم: الشرطة تكشف ملابسات حرق منزل وتقبض على مشتبه بهم

شاهد: آراء طلبة الثانوية العامة حول مبحث اللغة الإنجليزية لفرعي العلمي والأدبي

شاهد: آراء طلبة الثانوية العامة حول مبحث اللغة الإنجليزية لفرعي العلمي والأدبي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34;: التزام الشركاء الدوليين بدعم التعليم ضمانة لديمومة التطوير التربوي

"التربية": التزام الشركاء الدوليين بدعم التعليم ضمانة لديمومة التطوير التربوي

قيادي بـ (حماس): عنفوان المقاومة في بيتا أجبر المستوطنين على الانسحاب

قيادي بـ (حماس): عنفوان المقاومة في بيتا أجبر المستوطنين على الانسحاب

بيت لحم: الشرطة تكشف ملابسات حرق منزل وتقبض على مشتبه بهم

بيت لحم: الشرطة تكشف ملابسات حرق منزل وتقبض على مشتبه بهم

عدنان مجلي يدعو إلى تحريم الاعتقال على خلفية الرأي بغزة والضفة

عدنان مجلي يدعو إلى تحريم الاعتقال على خلفية الرأي بغزة والضفة

لأول مرة بالقطاع.. مستشفى حمد يبدأ بتشغيل عيادات نوعية لخدمة المرضى وذوي الإعاقة &#34;مجانًا&#34;

لأول مرة بالقطاع.. مستشفى حمد يبدأ بتشغيل عيادات نوعية لخدمة المرضى وذوي الإعاقة "مجانًا"

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو قيادة السلطة لتبني استراتيجية وطنية شاملة بمقاومة تهويد القدس وتهجير سكانها

"الديمقراطية" تدعو قيادة السلطة لتبني استراتيجية وطنية شاملة بمقاومة تهويد القدس وتهجير سكانها

محامٍ فلسطيني يطالب بتشكيل قيادة مقدسية للكشف عن مسربي العقارات

محامٍ فلسطيني يطالب بتشكيل قيادة مقدسية للكشف عن مسربي العقارات

&#34;التعليم العالي&#34; تشيد بتميز خريجين من جامعة بيرزيت بمسابقة دولية لإعادة إعمار مرفأ بيروت

"التعليم العالي" تشيد بتميز خريجين من جامعة بيرزيت بمسابقة دولية لإعادة إعمار مرفأ بيروت

منوعات

شاهد: مي العيدان لجمهورها &#34;سامحوني&#34;.. ما القصة؟

شاهد: مي العيدان لجمهورها "سامحوني".. ما القصة؟

الجمهور يهاجم شريهان بسبب وقوفها مع حسام حبيب &#34;فسروها خطأ&#34;

الجمهور يهاجم شريهان بسبب وقوفها مع حسام حبيب "فسروها خطأ"

نقابة الموسيقيين تقاضي هاني شاكر.. ما السبب؟

نقابة الموسيقيين تقاضي هاني شاكر.. ما السبب؟

الرعب يسيطر على بوسي شلبي لهذا السبب الغريب

الرعب يسيطر على بوسي شلبي لهذا السبب الغريب

شاهد: زوج هالة صدقي يهدّدها : &#34;مش هارحمك&#34;.. بالتفاصيل

شاهد: زوج هالة صدقي يهدّدها : "مش هارحمك".. بالتفاصيل

شاهد كيف استطاع كريم عبد العزيز لفت الأنظار بعد الترويج لفيلمه الجديد

شاهد كيف استطاع كريم عبد العزيز لفت الأنظار بعد الترويج لفيلمه الجديد

بعد صراع طويل.. شاهد ماذا علقت هالة صدقي على حكم حبس زوجها

بعد صراع طويل.. شاهد ماذا علقت هالة صدقي على حكم حبس زوجها

شاهد كيف مازحت أنغام جمهورها.. &#34;الرجالة مجانين&#34;

شاهد كيف مازحت أنغام جمهورها.. "الرجالة مجانين"

الموت يفجع الوسط الفني المصري.. من فَقَد؟

الموت يفجع الوسط الفني المصري.. من فَقَد؟

شاهد: كيف دعمت أنغام صديقتها شيرين في أزمتها مع حماها

شاهد: كيف دعمت أنغام صديقتها شيرين في أزمتها مع حماها

عربي

مصر تعلن عن موعد بدء توفير لقاح (كورونا) المصنع محليا

مصر تعلن عن موعد بدء توفير لقاح (كورونا) المصنع محليا

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) تتخطى الـ1145 وتسجيل 15 وفاة

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) تتخطى الـ1145 وتسجيل 15 وفاة

الغنوشي يُعلّق على حادثة ضرب &#34;عبير موسي&#34; داخل البرلمان التونسي

الغنوشي يُعلّق على حادثة ضرب "عبير موسي" داخل البرلمان التونسي

اتحاد الشغل التونسي: &#34;كتلة الإرهاب&#34; اعتدت على عبير موسي وسنتصدى لممارسات قطر

اتحاد الشغل التونسي: "كتلة الإرهاب" اعتدت على عبير موسي وسنتصدى لممارسات قطر