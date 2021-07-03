شؤون فلسطينية

بيت لحم: الشرطة تكشف ملابسات حرق منزل وتقبض على مشتبه بهم

بيت لحم: الشرطة تكشف ملابسات حرق منزل وتقبض على مشتبه بهم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة، اليوم السبت، ملابسات حرق منزل في شارع الكركفة ببيت لحم، وألقت القبض على مشتبه بهم في عملية الحرق.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في بيان صحفي، أن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا يفيد بوجـود حريق في منزل في شارع الكركفة، وعلى الفور توجهت قوة من الشرطة والدفاع المدني بإسناد من  الدوريات المشتركة إلى المكان.

وبينت الشرطة أنه وبحسب المعلومات التي جمعتها من المكان، فإن الحادث بدأ على شكل شجار بين الجيران وتطور، إلى أن حصل الحريق بالمنزل .

وأضافت، بعد إجراءات الكشف والمعاينة الأولية تبين أن هناك شبهة جنائية وان الحريق جرى بفعل فاعل، وأن الجناة استخدموا زجاجات حارقة.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم تحديد المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم واحالتهم إلى جهات الاختصاص لسماع  أقوالهم واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا.

وحول ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت الشرطة أن الحادث نجم عن شجار بين جيران مستأجرين يسكنون في البناية نفسها منذ أكثر من 20 عاما، وليس له أية خلفية دينية.

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