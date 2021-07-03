تونس: غرق 43 مهاجرًا على الأقل جراء انقلاب قارب

رام الله - دنيا الوطنأكد الهلال الأحمر التونسي أن 43 مهاجرا على الأقل لقوا مصرعهم غرقا جراء حادثة انقلاب قارب قبالة سواحل البلاد.وقال موقع (روسيا اليوم) "تستمر مأساة المهاجرين الطامحين في الوصول إلى أوروبا، فقد غرق ما لا يقل عن 23 مهاجراً إفريقياً قبالة سواحل تونس، الشهر الماضى لدى محاولتهم عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا"، بحسب ما أعلن الهلال الأحمر التونسي، الذي قال إن 70 أُنقذوا.كما أنقذت البحرية أيضاً 39 مهاجراً آخرين في غرق مركب ثانٍ قبالة سواحل صفاقس.