الغنوشي يُعلّق على حادثة ضرب "عبير موسي" داخل البرلمان التونسي

رام الله - دنيا الوطنندد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي بالاعتداء على رئيسة كتلة "الحزب الدستوري الحر" في البرلمان عبير موسى، ووصفه بأنه "فعل شنيع ومرفوض وغير مسؤول".وفي بيان نشره عبر صفحته بموقع (فيسبوك)، تعليقا على حادث اعتداء النائب الصحبي سمارة بالضرب على موسى خلال جلسة البرلمان قبل يومين، أشار الغنوشي إلى أن رد فعله "الرافض والمندد" لذاك "الفعل الشنيع" عبر عنه يوم الحادثة على لسان مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال.وأضاف أنه يجدد إدانته بأشد العبارات لكل أشكال العنف المادي واللفظي وكل تعطيل لأعمال المجلس.وذكر الغنوشي أن ذلك التصرف "لا يشرف المؤسسة البرلمانية التي سنّت تشريعات تجرّم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية".وذكر الغنوشي بحق مكتب المجلس "باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وفق صلاحياته" ودعا النواب إلى "التأكيد على أن نهج الحوار هو القاعدة الأساسية في تطارح الآراء وإدارة الخلاف".