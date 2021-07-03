المغرب: وزارة الصحة تعلن عن قرار جديد بخصوص التلقيح ضد (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة المغربية، أنه في إطار تسريع عملية التلقيح الوطنية، وحتى تتمكن الفئات التي تفوق أعمارها 40سنة، والتي لم تتمكن بعد من أخذ جرعاتها، أنه سيتم فتح مراكز للتلقيح خلال يوم يوم الأحد.وأضافت الوزارة في بلاغ، أنه يتوجب على المواطنات والمواطنين المعنيين التوجه إلى مراكز التلقيح طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يوم الأحد.وشددت الوزارة، على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد هذا الفيروس الفتاك، للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس خاصة في ظل اكتشاف سلالات متحورة جديدة.