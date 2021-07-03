لأول مرة بالقطاع.. مستشفى حمد يبدأ بتشغيل عيادات نوعية لخدمة المرضى وذوي الإعاقة "مجانًا"

رام الله - دنيا الوطنأعلن مستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة والممول من صندوق قطر للتنمية عن تشغيل عدد من العيادات النوعية بإمكانيات عالية وخبرة متقدمة بما يضمن خدمة صحية متكاملة للمرضى وذوي الإعاقة.وتضم العيادات الجديدة عيادات تعمل لأول مرة في قطاع غزة، وهي عيادة تأهيل الأطفال، عيادة الذكورة وتأهيل المثانة لذوي الإعاقة، عيادة الألم، عيادة تأهيل الجلطات وإصابات العمود الفقري، بالإضافة لعيادة تأهيل الأطراف العصبية.وقال سعادة السيد خليفة الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية:" نحن فخورون بالنقلة النوعية و الاستمرارية و التطور الذي يشهده مستشفى حمد للتأهيل و الأطراف الصناعية منذ افتتاحه في إبريل 2019م، حيث ان اضافة مثل هذه التخصصات المهمة يشكل فارقاً كبيراً لأهالي قطاع غزة و هم بأمس الحاجة لها مع كل الصعوبات التي يواجهونها من حصار جائر و عدوان إسرائيلي مستمر. و نتمنى ان يثمر هذا الدعم الحيوي من الصندوق بالمزيد من الخدمات العلاجية النوعية لتغيير حياة الآخرين و صنع الأمل لهم"من جانبه، أوضح المدير الإداري والمالي والقائم بأعمال المدير العام لمستشفى حمد م. بسمان العشي أن عيادة تأهيل الأطفال تشكل نقلة نوعية في مجالها كما أنها الأولى من نوعها في غزة، وجاءت لتراعي خصوصية الأطفال المتلقين لخدمات التأهيل، بحيث سيتم متابعتهم من قبل طبيب أعصاب أطفال مختص، الأمر الذي سيشكل علامة فارقة في نتائج العلاج.وأضاف م. العشي ، ستستقبل العيادة الأطفال الذين يعانون من إصابات الجهاز العصبي المركزي والشلل الدماغي وأمراض العضلات بالإضافة لإصابات العمود الفقري التي تؤثر على النمو الحركي والإدراكي للطفل.أما عن عيادة الذكورة وتأهيل المثانة لذوي الإعاقة تابع يقول "قررنا افتتاح العيادة بعدما لاحظنا غياب التخصص لسنوات طويلة في قطاع غزة، وسنعمل لأول مرة بالتعاون مع أحد الأطباء الاستشاريين لعلاج مشاكل التبول والمشاكلات الجنسية التي تصاحب الإعاقات الحركية.وبخصوص عيادة الألم أكد العشي أن أحد أهم عناصر التأهيل هو تخفيف الألم عن المرضى من ذوي الإعاقة، وهو من التخصصات الحديثة عالميًا، "وفي قطاع غزة لدينا عيادة واحدة فقط ولا تستطيع تغطية جميع الحالات، فبالتالي فإن العيادة ستخفف من معاناة مرضى الأوجاع المزمنة في مناطق المفاصل، أسفل الظهر والرقبة، بالإضافة لحالات البتر".وأشار في حديثه إلى أن العيادات الجديدة تأتي ضمن مساعي المستشفى للتعاون مع وزارة الصحة بغزة والتخفيف عن كاهلها، حيث من المتوقع أن تخدم العيادات ما يزيد عن ألفي مريض سنويًا.ومنذ تشغيله في أبريل 2019، قدم المستشفى خدماته لنحو 14 ألف مستفيد، من خلال أقسامه الثلاثة، قسم الأطراف الصناعية، قسم السمع والتوازن وقسم التأهيل الطبي.ويستهدف المستشفى المرضى من ذوي الإعاقة الحركية والإدراكية والسمعية، لمساعدتهم على تطوير قدراتهم وامكانياتهم لاستعادة استقلاليتهم في الأنشطة الحياتية المختلفة وإعادة اندماجهم في المجتمع.وبلغ مجموع الخدمات المقدمة في المستشفى حوالي 129 ألف خدمة، حيث قدم قسم الأطراف الصناعية 4385 خدمة، بينما قدم قسم التأهيل 87497 خدمة، أما قسم السمع والتوازن فقدم 37148 خدمة.