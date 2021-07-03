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شؤون فلسطينية

محامٍ فلسطيني يطالب بتشكيل قيادة مقدسية للكشف عن مسربي العقارات

محامٍ فلسطيني يطالب بتشكيل قيادة مقدسية للكشف عن مسربي العقارات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالب المحامي خالد زبارقة بتشكيل قيادة للقدس بشكل فوري من المرجعيات الدينية والسياسية والاجتماعية والنقابية لكشف التنظيم السري الذي يعمل على تسريب عقارات المدينة للمستوطنين.

وأكد زبارقة وهو محامي مختص في قضايا القدس المحتلة على ضرورة الكشف عن ذلك التنظيم بكل مكوناته؛ أعضاءه، وارتباطاته المحلية والدولية، كمحطة أولى للتصدي لعمليات التسريب. 

وأوضح أن التنظيم السري مكون من شخصيات متنفذة تقف خلف عمليات تسريب المنازل والأراضي والعقارات في القدس لصالح الجمعيات الاستيطانية.

ودعا زبارقة للتعامل مع أصل المشكلة وليس فقط مع أعراضها، محذراً من خطورة عدم التحقيق الجدي في عمليات التسريب كم جرى في السنوات الأخيرة، مشيراً الى أن غياب المرجعية الدينية والسياسية والاجتماعية ساهم في ترهل المجتمع وأفسح المجال للتنظيم السري لإتمام مزيد من الصفقات.

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