طالع: "الاقتصاد" تحدد معايير التعريف والتصنيف الوطني الموحد للمنشآت الاقتصادية المعتمد رسمياً

التصنيف Classification



عدد الموظفين Number of employees



المبيعات السنوية Annual Turnover





متناهية الصغر(Micro) 1-4 بشرط ألا يتجاوز حجم المبيعات 100 ألف دولار أميركي provided that turnover does not exceed USD 100.000





صغيرة جدا (Very Small) 5-9 بشرط ألا يتجاوز حجم المبيعات 200 ألف دولار أميركي provided that turnover does not exceed USD 200.000





صغيرة (Small) 10-19 بشرط ألا يتجاوز حجم المبيعات 500 ألف دولار أميركي provided that turnover does not exceed USD 500.000





متوسطة (Medium) 20-49 بشرط ألا يتجاوز حجم المبيعات 2 مليون دولار أميركي provided that turnover does not exceed USD 2.000.000