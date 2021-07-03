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كندا: ارتفاع عدد الوفيات خلال موجة الحر "غير المسبوقة" إلى 719 وفاة

كندا: ارتفاع عدد الوفيات خلال موجة الحر "غير المسبوقة" إلى 719 وفاة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت رئيسة الطب الشرعي في مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية ليزا لابوانت، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات خلال موجة الحر غير المسبوقة في تاريخ البلاد التي ضربت المقاطعة على مدار خمسة أيام إلى 719 وفاة.

وقالت لابوانت وفق ما نقلت (رويترز)، إن الحرارة الشديدة التي حطمت الرقم القياسي في كندا أوجدت ظروف جفاف شديدة ورفعت تصنيف خطر الحرائق في جميع أنحاء المقاطعة.

وأكدت أن بعض أجزاء المقاطعة مستمرة في التعرض لدرجات حرارة عالية بشكل غير عادي، مما يتطلب حرص الجميع على تجنب الآثار الخطيرة للحرارة الشديدة.

وأشارت لابوانت، إلى أن غالبية الضحايا من كبار السن الذين تم العثور عليهم وكانوا بمفردهم في منازل لم تكن جيدة التهوية.

ووصلت درجات الحرارة في بعض مناطق كندا إلى نحو 49 درجة مئوية.

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