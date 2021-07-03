عاجل

  • الهلال الأحمر التونسي يعلن غرق 43 شخصا قبالة السواحل التونسية وإنقاذ 84 آخرين

شؤون فلسطينية

فلسطين: 83 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: 83 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، انه لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس (كورونا) في محافظات الوطن، فيما بلغت الإصابات 83 إصابة، و137 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة، في التقرير اليومي الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 3، الخليل 2، نابلس 3، قطاع غزة 75".

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 2، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 134"، مشيرة إلى أن نسبة التعافي بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 5 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة الغربية  11 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 516,068 بينهم 371,787 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

أخبار ذات صلة

لأول مرة بالقطاع.. مستشفى حمد يبدأ بتشغيل عيادات نوعية لخدمة المرضى وذوي الإعاقة &#34;مجانًا&#34;

لأول مرة بالقطاع.. مستشفى حمد يبدأ بتشغيل عيادات نوعية لخدمة المرضى وذوي الإعاقة "مجانًا"

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو قيادة السلطة لتبني استراتيجية وطنية شاملة بمقاومة تهويد القدس وتهجير سكانها

"الديمقراطية" تدعو قيادة السلطة لتبني استراتيجية وطنية شاملة بمقاومة تهويد القدس وتهجير سكانها

محامٍ فلسطيني يطالب بتشكيل قيادة مقدسية للكشف عن مسربي العقارات

محامٍ فلسطيني يطالب بتشكيل قيادة مقدسية للكشف عن مسربي العقارات

&#34;التعليم العالي&#34; تشيد بتميز خريجين من جامعة بيرزيت بمسابقة دولية لإعادة إعمار مرفأ بيروت

"التعليم العالي" تشيد بتميز خريجين من جامعة بيرزيت بمسابقة دولية لإعادة إعمار مرفأ بيروت

طالع: &#34;الاقتصاد&#34; تحدد معايير التعريف والتصنيف الوطني الموحد للمنشآت الاقتصادية المعتمد رسمياً

طالع: "الاقتصاد" تحدد معايير التعريف والتصنيف الوطني الموحد للمنشآت الاقتصادية المعتمد رسمياً

اعتباراً من اليوم.. الرئيس عباس يصدر مرسوماً بإعلان حالة الطوارئ 30 يوماً

اعتباراً من اليوم.. الرئيس عباس يصدر مرسوماً بإعلان حالة الطوارئ 30 يوماً

الأوقاف بغزة: الحج سيقتصر هذا العام على المقيمين داخل السعودية فقط

الأوقاف بغزة: الحج سيقتصر هذا العام على المقيمين داخل السعودية فقط

الصحة بغزة تنشر آخر تحديث للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تنشر آخر تحديث للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

لأول مرة بالقطاع.. مستشفى حمد يبدأ بتشغيل عيادات نوعية لخدمة المرضى وذوي الإعاقة &#34;مجانًا&#34;

لأول مرة بالقطاع.. مستشفى حمد يبدأ بتشغيل عيادات نوعية لخدمة المرضى وذوي الإعاقة "مجانًا"

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو قيادة السلطة لتبني استراتيجية وطنية شاملة بمقاومة تهويد القدس وتهجير سكانها

"الديمقراطية" تدعو قيادة السلطة لتبني استراتيجية وطنية شاملة بمقاومة تهويد القدس وتهجير سكانها

محامٍ فلسطيني يطالب بتشكيل قيادة مقدسية للكشف عن مسربي العقارات

محامٍ فلسطيني يطالب بتشكيل قيادة مقدسية للكشف عن مسربي العقارات

&#34;التعليم العالي&#34; تشيد بتميز خريجين من جامعة بيرزيت بمسابقة دولية لإعادة إعمار مرفأ بيروت

"التعليم العالي" تشيد بتميز خريجين من جامعة بيرزيت بمسابقة دولية لإعادة إعمار مرفأ بيروت

الصحة بغزة تنشر آخر تحديث للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تنشر آخر تحديث للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

مجلّي يطالب الرئيس عباس والجماهير بميثاق وطني لحقوق الانسان بفلسطين

مجلّي يطالب الرئيس عباس والجماهير بميثاق وطني لحقوق الانسان بفلسطين

انخفاض معدل الإصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

انخفاض معدل الإصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية على أبواب المسجد الأقصى

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية على أبواب المسجد الأقصى

منوعات

شاهد: مي العيدان لجمهورها &#34;سامحوني&#34;.. ما القصة؟

شاهد: مي العيدان لجمهورها "سامحوني".. ما القصة؟

الجمهور يهاجم شريهان بسبب وقوفها مع حسام حبيب &#34;فسروها خطأ&#34;

الجمهور يهاجم شريهان بسبب وقوفها مع حسام حبيب "فسروها خطأ"

نقابة الموسيقيين تقاضي هاني شاكر.. ما السبب؟

نقابة الموسيقيين تقاضي هاني شاكر.. ما السبب؟

الرعب يسيطر على بوسي شلبي لهذا السبب الغريب

الرعب يسيطر على بوسي شلبي لهذا السبب الغريب

شاهد: زوج هالة صدقي يهدّدها : &#34;مش هارحمك&#34;.. بالتفاصيل

شاهد: زوج هالة صدقي يهدّدها : "مش هارحمك".. بالتفاصيل

شاهد كيف استطاع كريم عبد العزيز لفت الأنظار بعد الترويج لفيلمه الجديد

شاهد كيف استطاع كريم عبد العزيز لفت الأنظار بعد الترويج لفيلمه الجديد

بعد صراع طويل.. شاهد ماذا علقت هالة صدقي على حكم حبس زوجها

بعد صراع طويل.. شاهد ماذا علقت هالة صدقي على حكم حبس زوجها

شاهد كيف مازحت أنغام جمهورها.. &#34;الرجالة مجانين&#34;

شاهد كيف مازحت أنغام جمهورها.. "الرجالة مجانين"

الموت يفجع الوسط الفني المصري.. من فَقَد؟

الموت يفجع الوسط الفني المصري.. من فَقَد؟

شاهد: كيف دعمت أنغام صديقتها شيرين في أزمتها مع حماها

شاهد: كيف دعمت أنغام صديقتها شيرين في أزمتها مع حماها

عربي

المغرب: وزارة الصحة تعلن عن قرار جديد بخصوص التلقيح ضد (كورونا)

المغرب: وزارة الصحة تعلن عن قرار جديد بخصوص التلقيح ضد (كورونا)

إحباط هجوم بـ10 صواريخ كان يستهدف مطار بغداد

إحباط هجوم بـ10 صواريخ كان يستهدف مطار بغداد

قتلى وجرحى بتفجير استهدف مطعماً وسط العاصمة الصومالية

قتلى وجرحى بتفجير استهدف مطعماً وسط العاصمة الصومالية

دخول سلالة دلتا لفيروس (كورونا) إلى لبنان

دخول سلالة دلتا لفيروس (كورونا) إلى لبنان