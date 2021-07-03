شؤون فلسطينية

الأوقاف بغزة: الحج سيقتصر هذا العام على المقيمين داخل السعودية فقط

الأوقاف بغزة: الحج سيقتصر هذا العام على المقيمين داخل السعودية فقط
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، عادل الهور، أنه لا يوجد حج لحجاج فلسطين لهذا العام بسبب قرار المملكة العربية السعودية، وسيقتصر الحج على المقيمين داخل المملكة فقط.

وأوضح الهور، خلال حديث إذاعي، اليوم السبت، أن حجاج فلسطين لهم مكانة خاصة لدى السعودية، أملاً أن يفتح موسم الحج بالعام المقبل.

وأشار إلى أنه لم يتبق في قوائم الوزارة سوى 2000 حاج حسب قرعة السنوات الماضية، وإذا فُتِحَ العام القادم سيتم إضافة أسماء جديدة.

وبين أنه تم وضع قوائم انتظار وتفويج، وهم بحاجة لأعداد أخرى، وسيتم فتح باب التسجيل للحجاج للسنوات المقبلة، وحصة غزة تقترب من 3 آلاف حاج سنوياً.

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