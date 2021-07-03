إيزنكوت: يجب أن ننفصل عن الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس هيئة الأركان السابق في جيش الاحتلال، الجنرال احتياط غادي ايزنكوت، على أنه يجب على المستوى السياسي تحديد استراتيجية واضحة حيال الموضوع الفلسطيني.وحذّر ايزنكوت في كلمة ألقاها أمام مركز بيرس للسلام، من أن مبدأ الدولة الواحدة يعتبر كارثة بالنسبة لإسرائيل.وأشار إلى أن مصلحة إسرائيل تتمثل في الانفصال عن الفلسطينيين تدريجيا، وبمسؤولية، وتحت الرقابة والإشراف.وذكر أن الأجهزة الأمنية تفعل كل ما في وسعها لتوفير الحماية، للمستوطنين، غير أن ذلك ليس بديلا عن اتخاذ قرارات سياسية تتطلب دفع الثمن.وأضاف ايزنكوت: "على الرغم من ان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي والنشاطات العملياتية داخل الأراضي الإيرانية قد حققت إنجازات معينة فانه لا يمكن انكار حقيقة اقتراب طهران من حيازة السلاح النووي".