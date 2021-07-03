بينت: لا يوجد نية لفرض إجراءات مشددة في إسرائيل بسبب (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، على أنه لا توجد لدى الحكومة أي نية خلال المرحلة الراهنة لفرض إجراءات مشددة في الأماكن العامة، لخفض أعداد مصابي "كورونا"، مطالبًا الإسرائيليين التحلي بالحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية.جاء ذلك خلال جلسة نقاش بين بينت ووزارة الصحة والجهات المختصة بوباء "كورونا"، اليوم السبت، لبحث الوضع الوبائي في "إسرائيل" وآلية توسيع الإجراءات الوقائية المتخذة بين المواطنين منعاً لتفشي فيروس كورونا بسلالته المتطورة.وعلى صعيد آخر، تدرس وزارة الصحة التابعة لحكومة الاحتلال، احتمالية تطعيم من يعاني ضعفًا في الجهاز المناعي بتطعيم ثالث، على الرغم من أن هذه الخطوة لم تندرج في إطار البحث الذي تجريه عملاق الأدوية فايزر في "إسرائيل".