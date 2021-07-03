شؤون فلسطينية

"ارتفاع سعر الدجاج".. طالع أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق غزة

"ارتفاع سعر الدجاج".. طالع أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم السبت، على النحو التالي:

أولًا: أسعار الخضروات :

8 كيلو البندورة  = 1 شيكل

6 كيلو خيار حمامات  = 10 شيكل

4 كيلو خيار بلدي  = 10 شيكل 

6-8 كيلو بطاطس بلدية  = 10 شيكل

كيلو باذنجان  = 2 شيكل

أوقية ورق عنب  = 3 شيكل

كيلو فلفل رومي  = 2 شيكل

كيلو زنجبيل أخضر  = 20 شيكل 

قلقاس = 6 شيكل 

أوقية ثومة  =  2 شيكل

كيلو ملوخية  = 2 شيكل

كيلو كوسا  = 3.5 شيكل

كيلو بصل بلدي  = 1.7 شيكل

كيلو بصل أحمر  = 2 شيكل 

كيلو فلفل أخضر  = 4 شيكل

كيلو قرع أصفر  = 2 شيكل 

خس (كبير) = 2 شيكل

ملفوف أحمر =  3 شيكل

2.5 كيلو ليمون  = 10 شيكل

كيلو جزر  = 2 شيكل 

ثانيًا: أسعار الفواكه:

كيلو موز  = 4  شيكل

3 كيلو تفاح  = 10 شيكل

كيلو تفاح أمريكي =  7 شيكل 

كيلو أفوكادو  = 6 شيكل

كيلو كيوي  = 7 شيكل

8 كيلو شمام  = 10 شيكل 

كيلو عنب أسود  = 8 شيكل  

كيلو رمان  = 6 شيكل 

10 كيلو بطيخ  = 10 شيكل 

كيلو خوخ  = 6 شيكل  

كيلو مشمش  = 6 شيكل  

كيلو سنطروزة  = 6 شيكل 

كيلو مانجا  = 8 شيكل  

كيلو عنب  = 7 شيكل 

ثالثًا: أسعار الدواجن واللحوم

كرتونة بيض =  12 شيكل

كيلو دجاج =  12 إلى 13 شيكل

كيلو لحمة كبيرة =  33 شيكل إلى 38 شيكل

كيلو لحمة بتلو =  38 إلى 42 شيكل.

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