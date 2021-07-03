"ارتفاع سعر الدجاج".. طالع أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق غزة
جاءت أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم السبت، على النحو التالي:
أولًا: أسعار الخضروات :
8 كيلو البندورة = 1 شيكل
6 كيلو خيار حمامات = 10 شيكل
4 كيلو خيار بلدي = 10 شيكل
6-8 كيلو بطاطس بلدية = 10 شيكل
كيلو باذنجان = 2 شيكل
أوقية ورق عنب = 3 شيكل
كيلو فلفل رومي = 2 شيكل
كيلو زنجبيل أخضر = 20 شيكل
قلقاس = 6 شيكل
أوقية ثومة = 2 شيكل
كيلو ملوخية = 2 شيكل
كيلو كوسا = 3.5 شيكل
كيلو بصل بلدي = 1.7 شيكل
كيلو بصل أحمر = 2 شيكل
كيلو فلفل أخضر = 4 شيكل
كيلو قرع أصفر = 2 شيكل
خس (كبير) = 2 شيكل
ملفوف أحمر = 3 شيكل
2.5 كيلو ليمون = 10 شيكل
كيلو جزر = 2 شيكل
ثانيًا: أسعار الفواكه:
كيلو موز = 4 شيكل
3 كيلو تفاح = 10 شيكل
كيلو تفاح أمريكي = 7 شيكل
كيلو أفوكادو = 6 شيكل
كيلو كيوي = 7 شيكل
8 كيلو شمام = 10 شيكل
كيلو عنب أسود = 8 شيكل
كيلو رمان = 6 شيكل
10 كيلو بطيخ = 10 شيكل
كيلو خوخ = 6 شيكل
كيلو مشمش = 6 شيكل
كيلو سنطروزة = 6 شيكل
كيلو مانجا = 8 شيكل
كيلو عنب = 7 شيكل
ثالثًا: أسعار الدواجن واللحوم
كرتونة بيض = 12 شيكل
كيلو دجاج = 12 إلى 13 شيكل
كيلو لحمة كبيرة = 33 شيكل إلى 38 شيكل
كيلو لحمة بتلو = 38 إلى 42 شيكل.
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