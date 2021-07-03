الحزب الشيوعي الصيني يتعهد بقيادة الشعب في البحث عن حياة أفضل وتجديد شبابه

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الصين عن انتصار تاريخي في بناء مجتمع مزدهر باعتدال من جميع النواحي يعرف باللغة الصينية باسم مجتمع "شياوكانغ"، وذلك أثناء احتفال الحزب الشيوعي الصيني (CPC) بالذكرى المئوية لتأسيسه.وقد ألقى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، كلمة أمام الحشد الكبير في ساحة تيانانمن في بكين قال فيها: "لقد حققنا الهدف المئوي الأول لبناء مجتمع مزدهر باعتدال من جميع النواحي".وتعهد شي، بصفته أيضًا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بأن الحزب الشيوعي الصيني سيقود الشعب الصيني إلى السعي من أجل حياة أفضل وتجديد الشباب الوطني.تأسس الحزب الشيوعي الصيني في يوليو 1921 بعدد يزيد عن 50 عضوًا فقط، ونما ليصبح أكبر حزب سياسي في العالم يضم أكثر من 95 مليون عضوًا.ووضع الحزب هدفين مئويين: الأول كان بناء مجتمع مزدهر باعتدال من جميع النواحي بحلول عام 2021 عندما يحتفل الحزب الشيوعي الصيني بالذكرى المئوية لتأسيسه، والثاني هو بناء دولة الصين لتصبح دولة اشتراكية حديثة عظيمة من جميع النواحي بحلول منتصف القرن للاحتفال بالذكرى المئوية لجمهورية الصين الشعبية.