انخفاض معدل الإصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم السبت، تسجيل (75) إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 510 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية.وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 134 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما لم يسجل أي حالات وفاة جديدة.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 114636 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 2212 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 111357 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1067 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 60 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 42 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 207200 جرعة وهي تكفي لـ 103600 شخصا، فيما إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح:78620 شخصا.