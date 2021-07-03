شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة الغربية

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة الغربية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت الليلة الماضية مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس، أطلق خلالها الاحتلال قنابل الغاز والصوت بكثافة على المواطنين.

فيما أطلق شبّان مفرقعات وألعاب نارية، صوب شارع يسلكه المستوطنون قرب قرية العيساوية في القدس.

واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، شابين فلسطينيين من بلدة بيتا ومدينة جنين على حواجز عسكرية "مفاجئة"، واعتقلت ثالثا من مدينة طولكرم، واندلعت مواجهات في مخيم شعفاط والعيساوية بضواحي مدينة القدس.

ففي نابلس، أفادت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب غيث دويكات من بلدة بيتا جنوب نابلس على حاجز قرب مستوطنة (معاليه أفرايم).

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فيصل سهل نفاع، على حاجز عسكري بالقرب من معسكر "جيت"، أثناء عودته من مدينة رام الله، وهو شقيق الأسير الجريح عزمي نفاع، والمحكوم بالسجن لمدة 20 عاما لتنفيذه عملية.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود يوسف زيدان بعد اقتحام منزله صباح اليوم شرق طولكرم.

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