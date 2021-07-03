شؤون فلسطينية

أبو هولي يطالب الدول المانحة بتلبية نداء (أونروا) الطارئ

أبو هولي يطالب الدول المانحة بتلبية نداء (أونروا) الطارئ
أحمد أبو هولي
رام الله - دنيا الوطن
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي  الدول المانحة بسرعة تلبيتها للنداء الطارئ الذي اطلقته (أونروا) للاستجابة الإنسانية العاجلة لتداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة بقيمة 164 مليون دولار .

وأوضح في كلمته لاجتماعات اللجنة الاستشارية لـ (أونروا) في جلستها الختامية  مساء اليوم ان استجابة المانحين لنداء الاستجابة العاجلة سيمكّن (أونروا) من القيام بمسؤولياتها تجاه إعادة اعمار وإصلاح البيوت المتضررة وصرف تعويضات وبدل ايجارات لأصحاب البيوت المدمرة تدميراً كاملاً او ألحقت بها اضراراً بليغة، بالإضافة الى تمكينها من تقديم خدماتها الطارئة وخدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي لمئات الآلاف من الأطفال، وحماية مجتمع اللاجئين الذي يعاني من هشاشة أوضاعه الحياتية والمعيشية والاقتصادية جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 14 عاماً من الانهيار .   

وأضاف أن (أونروا) تتحمل أعباءً إضافية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس من خلال هدم المنازل ومصادرة الأراضي وتهجير أصحابها لصالح الاستيطان والجدار  خاصة في احياء مدينة القدس في الشيخ جراح وبطن الهوي في حي سلوان وفي وادي الجوز وباب العمود والتي ضاعفت من أعباء (أونروا) واحتياجات اللاجئين .

وقال: إن أهالي حي الشيخ جراح هم من اللاجئين الذي هجروا من الأراضي المحتلة في العام 1948، وتم اسكانهم في حي الشيخ جراح بناء على اتفاق بين المملكة الأردنية و(أونروا) على توفير مما يستوجب على (أونروا) القيام بمسؤولياتها تجاه ما يتعرض له اللاجئين الفلسطينيين من تهجير قسري وتطهير عرقي عبر طردهم من منازلهم بأوامر قضائية والتدخل العاجل لتامين الحماية لهم والبقاء في منازلهم وتقديم ما يلزم من دعم ومؤازرة اممية لقضيتهم.

واستعرض أبو هولي أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في سوريا ولبنان في ظل جائحة كوروا وعدم استقرار المنطقة لافتاً  الى وجود 418 الف لاجئ في سوريا تعرضوا حالات النزوح المتكرر ويتلقون المساعدات النقدية كمصدر معيشي أساسي ، من ضمنهم ما يقارب 126 الف لاجئ فلسطيني يندرجون ضمن واحدة من الفئات الأربع الأشد ضعفا وهي من أكثر الشرائح تضرراً لافت الى ان جائحة كورونا وانهيار العملة المحلية ضاعفت معاناة اللاجئين .

وأشار الى ان مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليس بمنأى عن الظروف الحياتية الصعبة مع وجود  257 الف لاجئ فلسطيني في لبنان هم بأمس الحاجة الى زيادة المساعدات النقدية والغذائية بالإضافة الى 27 الف لاجئ فلسطيني نزحوا من سوريا الى لبنان مبيناً بأن ان حجم البطالة وصلت في أوساط اللاجئين في لبنان إلى 80% ، وفاقمت حالة الفقر والعوز مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية نتيجة انهيار العملة المحلية مقابل سعر الدولار.

وأكد على ضرورة ان تراعي  استراتيجية (أونروا) للأعوام لثلاثة (2022 – 2025) الى تطوير برامجها يما يتوافق مع خصوصية مجتمع اللاجئين والبلد المضيف بالإضافة الى تحسين مستوى الأداء وجودة خدماتها وخططها الطموحة في معالجة الفقر والبطالة والنهوض بالتنمية البشرية وتنمية الموارد وإعادة تأهيل البنية التحتية للمخيمات.

كما وأكد أن  الازمة المالية التي تعاني منها(أونروا)، تفرض نفسها على طبيعة وشكل الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين بالرغم من عودة التمويل الأمريكي لهذا العام.

وأوضح بأن (أونروا) تعاني من عجز مالي فعلي يقدر بـ 150 مليون دولار وان الاونروا مُقبلة على فجوة في التمويل تقدر بـ 30 مليون دولار في شهر آب القادم والتي سوف تؤثر على خدماتها المقدمة للاجئين في مناطق عملياتها.

ولفت إلى  موازنات الطوارئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي سوريا الى جانب نداء الاستجابة الإنسانية العاجلة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة تعاني من عجزاً مالياً  كبيراً يقدر 436 مليون من اجمالي موازنات الطوارئ الثلاثة التي تقدر بـ 713 مليون دولار .

وتابع أبو هولي: "لقد اضطرت (أونروا) إلى تخفيض موازنة برامجها بـ 80.6 مليون دولار بالنسبة 10 % من اجمالي موازنتها التي تقدر بـ 806 مليون دولار  كإجراء تدبيري لمواجهة العجز المالي والتكيف معه "

 ورفض أبو هولي الإجراءات التدبيرية التي تنتهجها الاونروا بما في ذلك تقليص خدماتها مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة لافتا الى ان اللاجئين الفلسطينيين مصنفين بالأكثر ضعفاُ في العالم .

وشدد على أهمية العمل بشكل جماعي للدول  المانحة والمضيفة و(أونروا) لاستكشاف جميع السبل والوسائل الممكن الاخذ بها لضمان تمويل كافي مستدام ، في ظل فجوة التمويل لموازنة (أونروا) سواء الاعتيادية او الطارئة وضعفة استجابة المانحين لها.

وأكد على تعزيز الجهد المشترك لإنجاح المؤتمر الدولي للمانحين المزمع عقده منتصف تشرين الأول/أكتوبر القادم برئاسة الأردن والسويد لضمان حشد موارد مالیة مستدامة وقابلة للتنبؤ، وبزيادة الدعم لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة.

ودعا الدول المانحة التي تأخرت في تقديم تمويلها الإسراع في تقديمها لتمكين (أونروا) من القيام بمهامها في الوقت الذي نعبر فيه عن تقديرنا الكبير للدول المانحة التي قدمت تمويلها في موعده ، وتلك التي تعهدت بتقديم التزامات تمويلية كبيرة متعددة السنوات للوكالة .

وقال: نتطلع للعمل معاً في معالجة قضايا التمويل المستدام، وتحديد الأولويات ووضع إطار عمل للميزانيات المستقبلية، ونتطلع إلى الأمام للعمل بشكل مثمر مع (أونروا) واللجنة الاستشارية في هذا الشأن من أجل مواصلة تنفيذ مهام ولايتها إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية لاجئي فلسطين استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 194، وفي سياق حل شامل للصراع  الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

يشار الى ان اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية (أونروا) بدأت اجتماعاتها الافتراضية يوم امس بمشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة لـ (أونروا) والمجموعة الأوربية والولايات المتحدة الامريكية وجامعة الدول العربية على وحدة الربط الفيديو كونفرانس.

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