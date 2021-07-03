عضو كونغرس تدعو ادارة بايدن للتدخل ضد هدم منازل الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنأعربت عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي ماري نيومان عن قلقها من التقارير التي تتحدث عن هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية.وقالت نيومان في تغريدة لها على موقع (تويتر): "لقد رأينا تقارير مقلقة عن أوامر هدم لمنازل فلسطينية في القدس الشرقية، مضيفة أنه لا يجوز ابعاد أي شخص قسرا عن منزله".وأوضحت، أنها تحدثت اليوم في مجلس النواب وحثت ادارة الرئيس بايدن على بذل كل ما في وسعها لوقف عمليات الإخلاء والهدم".وسبق وان دعت نيومان وزارة الخارجية الأميركية إلى ادانة انتهاكات سلطات الاحتلال في حي الشيخ جراح، حيث نشرت فيديو عن عمليات الاستيلاء على منازل الفلسطينيين من قبل المستوطنين، بعنوان: "احفظوا الشيخ جراح".وكانت قد انتقدت أيضا في تصريحات سابقة لها حكومة الاحتلال في خطتها لتطعيم الإسرائيليين ضد "كورونا" التي تستثني ملايين الفلسطينيين من تلقي اللقاح، وقالت حينها: "ان اسرائيل ملزمة اخلاقيا وانسانيا بضمان وصول اللقاح الى الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال.يشار إلى أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جالينا بورتر، قد صرحت قبل يومين، أن بلادها تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن هدم المنازل في القدس الشرقية، وأنه من المهم الامتناع عن أي خطوات قد تزيد التوترات وتجعل الاتفاقات الدبلوماسية أكثر صعوبة، وهذا ينطبق أيضا على هدم المنازل".