استمرار تأثر فلسطين بالكتلة الهوائية الحارة

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد، لذا يستمر الجو، اليوم السبت، جافا في معظم المناطق، رطبا في المناطق الساحلية، وحارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو معتدلا قي المناطق الجبلية، حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.فيما تتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة التي استمرت عدة أيام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة يوم غدٍ الأحد، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الجو حارا نسبيا الى حار في معظم المناطق، وحارا جدا في الأغوار، والرياح جنوبية غربية إلى غربية تنشط أحيانا خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويستمر الجو الاثنين المقبل، حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.كما يستمر الجو، يوم الثلاثاء، حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق، وحارا جدا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.