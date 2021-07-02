حكومة الاحتلال تتخذ قراراً جديداً حول دخول الأموال القطرية لغزة

رام الله - دنيا الوطنقالت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة: "إن حكومة بينت لبيد تعمل حاليًا على إنهاء تدفق الأموال القطرية إلى قطاع غزة بنفس الآلية السابقة".وأضافت القناة: "إن هناك آلية جديدة لتحويل الأموال إلى غزة من خلال صندوق الأمم المتحدة، والتي ستمكن من مراقبة الوجهة التي تصل إليها الأموال بالفعل".وأوضحت أن من بين جميع الانتقادات التي وجهت إلى الحكومة السابقة، كان الأكثر فعالية من قبل عدد من أحزاب المعارضة الإسرائيلية على مر السنين هو تحويل حقائب الأموال لغزة.وأشارت القناة إلى أن الحكومة الحالية تضغط من أجل إنهاء الإجراء الماضي، وتعمل على إنشاء آلية تحويل من خلال صندوق الأمم المتحدة الذي سيسمح بتحويل الأموال حتى إلى المشاريع التي يمكن فيها مراقبة الأموال، ولم يتم تمرير الأموال.