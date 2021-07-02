لجان المقاومة: انتصار الأهالي ببلدة بيتا يثبت أن المقاومة السبيل الوحيد لطرد المحتل

رام الله - دنيا الوطنأكدت لجان المقاومة في فلسطين، أن الشعب الفلسطيني والأهالي في بلدة بيتا بنابلس، يحققون نصرا مهما على جبل صبيح، لافتة إلى أن ذلك يثبت من جديد أن المقاومة والصمود والتمسك بالحقوق هي السبيل الوحيد لطرد المحتل وتطهير المقدسات.وقالت لجان المقاومة في تصريح صادر عن مكتبها الإعلامي، مساء اليوم الجمعة، وصل "دنيا الوطن": "هذا النصر لأهلنا في قرية بيتنا وثوارنا على جبل صبيح سيؤسس لمرحلة عنوانها المقاومة ونهجها هو الذي يمثل شعبنا في كل مكان".وأضافت اللجان: "شعبنا يثبت من جديد ان ارادته اقوى من كل المشاريع التوسعية والاستيطانية وانه بقوة حقه قادر على الانتصار ومراكمته حتى كنس المحتل الغاصب".ووجهت اللجان، التحية والاعتزاز للأهالي والثوار في بيتا وبيت دجن ونعلين وسلوان والشيح جراح وفي كل مواقع الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، داعية إلى تعميم هذه التجربة الرائدة وتصعيد الانتفاضة والمقاومة بكافة اشكالها وأدواتها في القدس والضفة الابية وارضنا المحتلة "عام ال48".