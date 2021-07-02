إحباط هجوم بـ10 صواريخ كان يستهدف مطار بغداد

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (سكاي نيوز عربية)، الجمعة، بإحباط هجوم كبير كان يستهدف مطار بغداد الدولي في العراق.وبحسب الموقع، فإن الهجوم المذكور، كان مخططا تنفيذه باستخدام 10 صواريخ من نوع "غراد".بدورها، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت، قوله: "من خلال اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية، تم إحباط عملية لاستهداف مطار بغداد الدولي بـ10 صواريخ من نوع غراد".وخلال الفترة الماضية، استهدفت عدة هجمات مطار بغداد الدولي، حيث تتمركز قوات أميركية، وتنفذ الهجمات سواء بالصواريخ أو بالطائرات المسيرة.وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق، من بين 3500 عنصر من قوات التحالف الدولي هناك.