قتلى وجرحى بتفجير استهدف مطعماً وسط العاصمة الصومالية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام صومالية مساء يوم الجمعة بسقوط قتلى وجرحى إثر تفجير استهدف مطعما وسط العاصمة مقديشو.وذكر التلفزيون الحكومي أن مسلحاً فجر نفسه في مطعم بالقرب من تقاطع جوبا في منطقة شيبيس بالعاصمة مقديشو، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقال ضابط في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته: "وقع انفجار عند تقاطع جبة نفذه رجل يرتدي سترة ناسفة".وأضاف أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.وأغلقت قوات الأمن مكان الحادث وقالت إن التحقيقات جارية.