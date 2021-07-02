مفوض عام (أونروا): يجب مساعدة اللاجئين الفلسطينيين حتى التوصل لحل عادل

رام الله - دنيا الوطنأكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لا زاريني، على ضرورة الاستمرار في تقديم المساعدات للاجئين للفلسطينيين حتى الوصول لحل عادل يشملهم.جاء ذلك في تصريحات نقلت عن المسؤول الأممي على هامش زيارته الحالية لبروكسل والتي تتزامن مع الذكرى الخمسين للشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي و(أونروا)، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأشار لازاريني إلى أن نجاح التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد والوكالة يجب ألا ينسي العالم أن وضع اللاجئين الفلسطينيين لا زال هشا وبدون أي حل يلوح في الأفق.وعقد لازاريني اجتماعات مع العديد من ممثلي المجموعات البرلمانية، تم فيها إعادة التأكيد على أهمية دور (أونروا) في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.وشدد المسؤول الأممي على أن مساعدات (أونروا) تقدم للاجئين الفلسطينيين بمعزل عن الصراعات الدائرة في المنطقة ضمن احترام قيم الحيادية وعدم التمييز.وعقد المفوض العام لـ(أونروا) اجتماعا مع العديد من أعضاء المفوضية الأوروبية، تم خلاله التأكيد على ضرورة استئناف الشراكة بين الطرفين، وتم التطرق إلى التحديات المالية التي تواجه (أونروا) خاصة في قطاع غزة، لبنان وسوريا، وفق البيان الصادر عن الوكالة اليوم بهذا الشأن.وعرض لازاريني أمام محدثيه الأوروبيين التحديات المالية التي تواجهها (أونروا) خاصة في قطاع غزة، لبنان وسوريا.