تحطم طائرة شحن (بوينغ 737) في المحيط الهادئ على متنها شخصان

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام أمريكية محلية بأن طائرة شحن من طراز (بوينغ 737) تحطمت في المحيط الهادي بالقرب من جزر هاواي، اليوم الجمعة، وعلى متنها شخصان.وبحسب ما افادته شبكة (سي إن بي سي)، فإن الإدارة الفدرالية للطيران المدني تؤكد قيام طائرة شحن من طراز "بوينغ 737" على متنها شخصان بهبوط اضطراري قبالة سواحل هاواي؛ تم إنقاذ كلا الطيارين.ولم يتسن الحصول على تعليق من "بوينغ" وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، فيما أكدت إدارة الطيران المدني تحطم طائرة شحن "بوينغ" بالقرب من هاواي، وإنقاذ قائديها.وسمح المنظمون لطائرة "بوينغ 737 ماكس" بالتحليق في أواخر العام الماضي بعد توقف دام 20 شهرًا في أعقاب حادثين أسفرا عن مقتل مئات الأشخاص.